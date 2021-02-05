Пресса мимо кассы

Российские издатели и дистрибуторы прессы к концу февраля потеряют более 1 тыс. точек продаж: «Пятерочка» хочет убрать или сократить ассортимент печатных изданий в магазинах на Северо-Западе страны. По данным “Ъ”, ритейлер может распространить решение на всю сеть. Из-за падения спроса на газеты и журналы их ассортимент планируют сокращать и другие ритейлеры. Издатели называют меры «разрушительными» и будут добиваться приравнивания прессы к социально значимым товарам.

Розничная сеть продовольственных товаров «Пятерочка» 3 февраля направила нескольким партнерам письма (копия одного из них есть у “Ъ”) с требованием до 24 февраля полностью убрать оборудование для продажи прессы из 77% магазинов сети в Северо-Западном регионе. В частности, стеллажи для продажи прессы уберут из 1074 магазинов в Санкт-Петербурге, городах Ленинградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей и в Карелии. Еще в 137 магазинах оборудование будет заменено на одну стойку с телегидами. Такое решение принято в связи со сменой стратегии ритейлера, поясняется в письме.

Спрос на бумажную прессу существенно снизился, в том числе на фоне пандемии, поэтому «Пятерочка» будет оптимизировать ассортимент газет и журналов, подтвердили “Ъ” в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). В части магазинов, где такая продукция востребована, ее продажа сохранится. По информации источника “Ъ” в одном из дистрибуторов, ритейлер планирует убирать прессу из ассортимента в магазинах по всей стране. В X5 Retail Group эту информацию не прокомментировали.

Торговые сети уже несколько лет сокращают ассортимент прессы на фоне снижения спроса. По оценкам Союза предприятий печатной индустрии (СППИ), за последние годы число наименований газет и журналов в рознице уменьшилось с 500–700 до 150 штук.

Осенью “Ъ” сообщал, что ритейлер «Магнит» планирует уменьшить размер полок для прессы в супермаркетах (см. “Ъ” от 19 октября 2020 года). Его представитель отметил, что компания пересматривает и ассортимент прессы. Сеть «Ашан» также планирует «вводить более компактное оборудование» для прессы в супермаркетах и пересматривать ассортимент, рассказали в компании. В сети «Верный» говорят, что продажи газет и журналов в 2020 году в сети упали на 23%. Но ритейлер пока не планирует менять формат или представленность прессы в магазинах. В пресс-службе «Ленты» “Ъ” заявили, что полки с прессой ритейлер «пока не убирал».

Из-за решения «Петерочки» издатели могут потерять значительный объем тиражей, а для дистрибуторов поставки в ритейл станут нерентабельными, предупреждает вице-президент по распространению печатной продукции СППИ Александр Оськин. «Это решение разрушительно для медиаотрасли»,— говорит он. По оценке эксперта, продажи прессы в «Пятерочке» составляют около трети от всех продаж печатных изданий в FMCG. СППИ предложит X5 Retail Group инструменты для повышения продаж изданий и готовит обращения в госорганы, чтобы приравнять прессу к социально значимым товарам, сообщил господин Оськин.

Для «ИМ Медиа» (издает «Тайны звезд», «Оракул» и др.) потери от сокращения точек продаж газет и журналов на Северо-Западе составят десятки миллионов рублей в год, полагает совладелец и гендиректор компании Алексей Иванов. Из-за закрытия точек тиражи издательского дома «органически сократятся», признает он. Но сильнее всего, по мнению господина Иванова, пострадают дистрибуторы.

Дистрибутор «Метропресс» готовится потерять продажи до 1 млн экземпляров ежемесячно, говорит руководитель газетно-журнального направления компании Николай Козлов. Средние затраты на обслуживание одной точки, по его словам, существенно возрастут, а заменить выбывающие точки «Пятерочки» будет нечем, поскольку сокращаются и районные киоски.

Валерия Лебедева, Никита Щуренков