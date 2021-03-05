Собянин: надеюсь на проведение всех ключевых мероприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти будут «ориентироваться на ситуацию» при проведении фестивалей в столице. Он выразил надежду, что основные мероприятия состоятся.

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведен Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся»,— сказал господин Собянин в эфире «Первого канала».

Мэр рассказал, что больше половины COVID-больниц переведены на работу в плановом режиме. Ежесуточно госпитализируют 700–800 больных коронавирусом. По его мнению, это говорит о сохранении рисков.

Ранее Сергей Собянин объявил об отмене с 8 марта режима изоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. Им разблокируют социальные карты.

Подробнее о снятии ограничений — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».