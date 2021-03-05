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Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Суд продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну

Как стало известно «Ъ», Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну до июля. В следственном изоляторе он находится с 2016 года.

Оганесян обвиняется по двум статьям — по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки) по делу о хищениях при строительстве стадиона «Газпром Арена». Вместе с экс-вице-губернатором фигурантами по делу проходят несколько человек, в том числе экс-замглавы комитета по строительству Петербурга Александр Янчик.

Подробнее о расследовании фактов хищения средств, выделенных на строительство стадиона на Крестовском острове — в материале «Ъ».

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