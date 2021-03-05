Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян останется в СИЗО до июля

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, обвиняемого в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена» к чемпионату мира по футболу. Об этом “Ъ” сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. В СИЗО Марат Оганесян будет находиться минимум до 10 июля.

Марат Оганесян содержится в СИЗО с ноября 2016 года. Вместе с ним фигурантами дела являются еще восемь человек. Следствие считает, что Марат Оганесян и бывший заместитель главы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург». Вторую взятку, по версии следствия, бывший вице-губернатор получил от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5), обязуясь оказать помощь при заключении контрактов на оснащение стадиона художественной подсветкой. Также Марата Оганесяна обвиняют в хищении 50 млн руб. аванса, перечисленных на счета ТДМ.

На последнем заседании была допрошена свидетель обвинения Анна Колесникова. Она работала в компании «Балтстрой» (входила в холдинг «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко), но по просьбе бывшего заместителя главы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александра Янчика помогала с документацией компании «Стройэлектромонтаж-5». По версии следствия, через нее были переданы обе части взятки — всего 20 млн руб.— от руководителя СЭМ-5 Василия Сливкина за помощь с контрактами на подсветку стадиона. В обвинительном заключении утверждается, что передача первой части взятки в 10 млн руб. состоялась 26 января 2015 года на улице Чапаева в 16:30. Однако, согласно оглашенной на заседании детализации ее звонков, с 9:10 до 19:04 она находилась в своем офисе на улице Рубинштейна. В ходе допроса она предположила, что в таком случае встреча могла состояться в другой день.

Подробнее о деле Марата Оганесяна читайте в материале “Ъ”.

Марина Царева, Санкт-Петербург