Блокчейн-компания сожгла работу Бэнкси, превратив ее в виртуальный актив

Компания Injective Protocol, управляющая децентрализованной платформой для блокчейн-трансакций, превратила работу известного художника Бэнкси в виртуальный актив. Компания купила работу «Morons (White)» за $95 тыс. у нью-йоркской галереи, сожгла эту работу и одновременно с этим конвертировала ее в так называемый невзаимозаменяемый токен (NFT). Injective Protocol транслировала процесс сжигания работы в прямом эфире в аккаунте Burnt Banksy в Twitter.

NFT-токены получают все большее распространение в последнее время: в виде таких токенов, являющихся уникальными, так как в них конвертируется определенный уникальный объект, часто продают различные произведения цифрового искусства (видеозаписи, песни, рисунки и т. д.). Тем самым покупатель приобретает права собственности на объекты, которые существуют только в цифровом пространстве. NFT становится своего рода цифровым сертификатом, их популярность среди коллекционеров растет.

Нынешний случай стал первым, когда в NFT переводится физически существующий объект. «Мы видим в этом сожжении самом по себе выражение искусства. Мы специально выбрали произведение Бэнкси, потому что он сам ранее уничтожил собственную художественную работу на аукционе»,— заявил топ-менеджер Injective Protocol Мирза Уддин.

Яна Рождественская