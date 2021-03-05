СКР возбудил 58 уголовных дел по фейкам про коронавирус в 2020 году

Следственный комитет России в 2020 году возбудил 58 уголовных дел о ложной информации про COVID-19, сообщил руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Расследование завершено по 31 из них.

«Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено»,— сказал господин Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил о создании в СКР отдела, который занимается нарушениями санитарно-эпидемиологических правил.

В России с 1 апреля 2020 года действует ст. 207.1 УК РФ, которая предполагает наказание за фейки о коронавирусе и борьбе с ним. Наказание — от штрафа в 300 тыс. руб. до колонии на три года.

Например, суд приговорил жительницу Перми к 300 часам обязательных работ. Она пожаловалась на решение в Европейский суд по правам человека. Она до сих пор не знает, за какие посты ее осудили.

Подробнее о жалобе — в материале “Ъ” «ЕСПЧ просят сказать "нет" самоизоляции».