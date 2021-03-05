Эпоха гибридной безопасности

Как стало известно “Ъ”, на 22–24 июня предварительно назначена Московская конференция по международной безопасности (МКМБ). Мероприятие, на протяжении восьми лет ежегодно проводимое Министерством обороны России, в прошлом году пришлось отменить из-за пандемии COVID-19. И хотя коронавирус еще не побежден, российские военные уже готовятся рассылать приглашения на июньский форум. Правда, скорее всего он пройдет в гибридном формате — часть гостей приедет в Москву, а часть будет выступать и следить за конференцией по видеосвязи.

Информированные источники “Ъ” в госструктурах РФ сообщили, что в Минобороны решили более не откладывать проведение своего ключевого международного мероприятия — МКМБ. Конференцию предварительно назначили на 22–24 июня. Скоро начнется рассылка приглашений. Гостям предоставляется возможность принять участие в форуме в онлайн-формате, если они не рискнут или не смогут добраться до Москвы. “Ъ” отправил официальный запрос о времени и формате мероприятия в Минобороны РФ.

В прошлом году запланированную на апрель девятую по счету ежегодную конференцию пришлось отменить за полтора месяца до ее начала. Собеседники “Ъ” говорят, что когда решение принималось — это было в начале марта,— не все его сразу поддержали, поскольку еще не было понимания масштаба надвигавшейся пандемии. Однако в итоге и скептики признали его верным. Пик первой волны коронавируса пришелся как раз на период, когда должна была пройти конференция.

Ранее на МКМБ всегда приезжало много иностранных гостей. До конфликта вокруг Украины — в том числе из стран НАТО, а после 2014 года все больше из государств постсоветского пространства, азиатского, ближневосточного, африканского и латиноамериканского регионов. В 2019 году в форуме приняли участие более 1 тыс. делегатов из 101 страны. С 32 главами зарубежных делегаций представители Минобороны РФ в рамках той конференции провели двусторонние встречи. Свое участие в форуме 2020 года подтвердили высокопоставленные делегаты из 115 стран. В основном это были главы военных ведомств, их заместители и начальники генеральных штабов.

Россия одной из первых стран начинает подготовку к проведению крупных международных мероприятий в «живом» формате. На днях стало известно, что в июне же состоится XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). «С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандемийного перелома", и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2–5 июня»,— заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он заверил, что оргкомитет приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения СOVID-19. Как ожидается, в форуме в том или ином формате примет участие и президент РФ Владимир Путин.

У большинства других стран и структур нет уверенности в возможности проведения в ближайшие месяцы традиционно организуемых ими международных мероприятий. В середине февраля состоялась спецсессия Мюнхенской конференции по безопасности, посвященная возрождению трансатлантического партнерства. Она прошла в онлайн-формате (в студии были только модераторы, а гости — на экранах). Организаторы хотели бы в конце мая провести традиционную большую конференцию в «живом» формате, но пока в Германии действует достаточно жесткий ограничительный режим.

Елена Черненко