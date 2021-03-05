В России за сутки выявили на 3% меньше заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 11 024 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на 3,17% меньше, чем выявили накануне — 11 385. Общее число заразившихся достигло 4 301 159.

Где больше всего новых случаев:

Москва — 1757 (всего за время пандемии — 987 041),

Санкт-Петербург — 983 (371 988),

Московская область — 750 (217 341),

Нижегородская область — 384 (98 495),

Воронежская область — 279 (69 299).

Умерли за последние сутки 462 человека (накануне — 475; -2,74%), всего за время пандемии — 88 285. Выздоровели 15 464 человека, всего — 3 885 321.

В каких регионах больше всего умерших за сутки:

Москва — 54 человека (всего 15 297),

Московская область — 32 человека (4809),

Санкт-Петербург — 26 человек (11 274),

Воронежская область — 18 человек (1971),

Ростовская область — 18 человек (3198).

В России сейчас идет массовая вакцинация против коронавируса, пока для нее используется препарат «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Эта же вакцина продвигается за рубежом. На данный момент, помимо «Спутника», зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.