Илон Маск и масквичи

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал запуск нового проекта: на этот раз предприниматель собирается построить в Техасе целый город на основе высоких технологий. “Ъ” изучил, как корпорации создают города будущего.

Теслаградцы и теслаградки

На текущей неделе Илон Маск опубликовал короткий пост в Twitter, в котором анонсировал создание собственного города Starbase. Он должен появиться в Техасе на базе нынешнего поселения Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX.

«Отсюда — на Марс, оттуда — к звездам»,— добавил господин Маск.

Идею создания собственного города основатель Tesla и SpaceX вынашивал несколько лет. Своим видением города-будущего он поделился еще в 2017 году. Предполагалось, что в нем будут использованы технологии и разработки многочисленных компаний предпринимателя. Во-первых, жилые дома будут оснащены солнечными панелями Tesla Solar Roof. Другие строения будут получать энергию от ветряных и солнечных электростанций, которые возведет Tesla. Такие источники питания не могут гарантировать бесперебойный и постоянный объем получения энергии, поэтому в городе также будут установлены аккумуляторы (Tesla Powerpacks и Powerwalls).

Проблема транспортной доступности в городе Илону Маску, прожившему около 20 лет в Лос-Анджелесе, прекрасно знакома. Лос-Анджелес — один из самых загруженных городов мира, в котором общественный транспорт развит довольно слабо. В городе будущего по замыслу Илона Маска все будут ездить на электромобилях (предприниматель допускает, что это не обязательно будут автомобили Tesla), а также на электрическом общественном транспорте, который должен быть беспилотным. Скорее всего, господин Маск рассчитывает, что в его городах будущего будет и Hyperloop. В случае удачного эксперимента с созданием Starbase Илон Маск намерен построить десятки таких городов.

Впрочем, с момента зарождения идеи создания высокотехнологичного города до первого обращения к властям Техаса прошло несколько лет. И, как отметил судья округа Камерон, к которому относится Бока-Чика, Илону Маску и его компании «предстоит пройти через множество препятствий, прежде чем они смогут это сделать»: «Если SpaceX и Илон Маск хотят идти по этому пути, они должны будут выполнить все законы и предписания. Округ Камерон будет рассматривать любые соответствующие ходатайства в соответствии с законодательством»,— говорится в заявлении судьи Эдди Тревиньо.

Корпоратив городского типа

Горожане в парке Астория. Когда-то этот район Нью-Йорка был деревней, построенной бизнесменом Якобом Астором Фото: Beth J. Harpaz / AP

Города, возводимые компаниями,— феномен отнюдь не новый. В США первые такие поселения начали появляться еще в начале XIX века. Первым из них принято считать городок Лоуэлл (штат Массачусетс). Он был назван в честь американского бизнесмена и основателя компании Boston Manufacturing Company Фрэнсиса Кабо Лоуэлла. После его смерти в 1823 году компаньоны Лоуэлла решили основать в его честь целый город, в котором разместились не только фабрики, но и пансионы для рабочих, и даже церковь.

Один из районов современного Нью-Йорка — тоже в прошлом населенный пункт, возведенный компанией. Район Астория, соседствующий с Манхэттеном, изначально был деревней, созданной в 1839 году бизнесменом немецкого происхождения Йоханом Якобом Астором. На создание поселения он выделил $500, что по сегодняшним меркам эквивалентно проекту стоимостью примерно $6,5 млн. В 1853 году туда переехал иммигрант из Германии Генри Стейнвей, который основал на Манхэттене корпорацию Steinway & Sons, занимающуюся производством пианино. В 1869 году компании понадобились новые площади под расширение бизнеса — в итоге немцы выкупили в Астории сразу четыре фермы, на месте которых начал возводиться новый жилой квартал площадью более 1,5 кв. км. На деньги компании были построены: литейный завод, лесопилка, парк развлечений, библиотека, церковь, пожарная часть, почтовое отделение и жилье для рабочих.

Уолд Дисней представляет своего города, который назывался «Экспериментальный прототип сообщества будущего» Фото: youtube.com / DisneyD23

Похожих городов, построенных на средства предпринимателей, только в США насчитывается сотни. Но все они были просто поселениями для рабочих со всем, что владельцы компаний считали необходимым для будущих жителей. Идея же Илона Маска — создать город будущего с нуля. И в этом основатель Tesla схож с другим американским предпринимателем — Уолтом Диснеем. Тот мечтал о создании города, который «никогда не перестанет быть прототипом будущего».

В 1960-е годы даже был создан проект такого города, получивший название «Экспериментальный прототип сообщества будущего» (Experimental Prototype Community of Tomorrow). Впрочем, воплотить свою мечту Уолту Диснею так и не удалось: он умер в 1966 году от рака легких. Но даже на больничной койке создатель Микки-Мауса продолжал думать над реализацией амбициозного проекта, выполненного в стилях модернизма и футуризма, а также оснащенного всевозможными технологиями будущего. В самом городе, согласно генеральному плану от 1966 года, должны были быть отели, кемпинговые площади, промышленный парк, поле для гольфа, аэропорт и монорельсовая железная дорога. В итоге Walt Disney Company основала собственный корпоративный город во Флориде в начале 1990-х годов, но он уже не имеет ничего общего с задумками основателя компании.

Стройки будущего века

Строительством собственных городов заняты и современные корпорации. В сентябре прошлого года о создании такого поселения объявил Alphabet. Корпорация планирует превратить 160 тыс. кв. м земли в Маунтин-Вью в поселение для своих сотрудников, где на средства компании будут построены не только жилые дома, но и розничные магазины, рекреационные зоны, а также корпоративный кампус.

Amazon и Facebook объявили о планах масштабного строительства еще в 2017 году. Компания Марка Цукерберга намерена возвести деревню вокруг своего кампуса в Менло-Парке (Калифорния), которая будет находиться прямо напротив штаб-квартиры корпорации.

Что же до Джеффа Безоса, то он уже более трех лет вынашивает идею создания второй штаб-квартиры, которая, согласно последним планам компании, должна будет разместиться в Арлингтоне (Виргиния). Работать там будут около 50 тыс. человек. Компания не говорит о создании нового поселения или города, но ей это и не нужно. Как это было в случае с Сиэтлом, вместо этого корпорация фактически подминает под себя город, становясь доминирующим в нем предприятием.

Частные города строятся компаниями не только в США.

Месяц назад стало известно, что китайская компания WYW Holding Limited со штаб-квартирой в Гонконге потратит несколько миллиардов долларов на возведение нового города на острове Дару, который принадлежит Папуа-Новой Гвинее и находится недалеко от Австралии.

На острове будут обустроены промышленная зона, морской порт, деловая и коммерческая зоны, а также курортный и жилой районы общей площадью более 100 кв. км.

Частные поселения есть и в России. Например, Поселок программистов, основанный несколько лет назад бывшим сотрудником «Яндекса» Алексеем Конышевым в Кировской области. Еще один пример — Доброград, строительство которого в 2014 году во Владимирской области начал президент группы компаний «Аскона» Владимир Седов. Впрочем, в обоих случаях речь идет о строительстве на средства частного лица, а не всей компании.

Что же касается создания высокотехнологичных городов будущего, то этим помимо Илона Маска намерен заняться и японский автоконцерн Toyota. На выставке потребительской электроники CES-2020 компания представила собственный план строительства «города будущего» на участке площадью 0,7 кв. км у подножия горы Фудзи в Японии. Отличительной особенностью Woven City будет то, что в его энергосистеме будет заложено использование водородного топлива. Сам город при этом должен стать «домом для постоянных жителей и исследователей, которые смогут тестировать и разрабатывать новейшие технологии, среди которых беспилотные технологии, робототехника, «умные» дома и искусственный интеллект.

«Город планируется сделать полностью экоустойчивым — со зданиями, сделанными в основном из дерева, минимизировать углеродный след, использовать традиционные японские деревянные столярные изделия в сочетании с роботизированными методами производства. Крыши будут покрыты фотоэлектрическими панелями для выработки солнечной энергии в дополнение к энергии, вырабатываемой водородными топливными элементами»,— говорится в заявлении Toyota. Жители города будут пользоваться самыми современными технологиями, начиная от всевозможных отслеживающих устройств и заканчивая домашней робототехникой. А весь транспорт в городе будет электрическим, автономным и, что ожидаемо, произведенным самой Toyota.

Кирилл Сарханянц