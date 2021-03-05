Porsche может превратить Taycan в купе или кабриолет

Компания Porsche не исключает расширения модельной линейки элктромобиля Taycan за счет новых модификаций, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя продукта Штефана Векбаха.

«Я не могу сказать, что мы уже работаем над чем-то подобным, но платформа идеально подходит для самых разнообразных продуктов и мы размышляем в разных направлениях», — пояснил господин Векбах.

Как отметил представитель Porsche, технически нет ничего сложного в создании двухдверного Taycan и даже версии со складным верхом, но весь вопрос в рыночном потенциале таких модификаций. Наиболее вероятной на сегодняшний день новой версией может стать универсал с обычным дорожным просветом на базе «внедорожного» Taycan Cross Turismo.

Напомним, премьера «внедорожного» электрического универсала Porsche Taycan Cross Turismo состоялась в марте 2021 года.