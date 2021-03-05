Porsche рассекретил электроуниверсал Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Фото: Porsche

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Фото: Porsche

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Фото: Porsche

Автомобиль построен на базе лифтбека Porsche Taycan, но отличается от него новым типом кузова — универсал стал длиннее, шире, выше и имеет большую колесную базу, чем стандартный лифтбек.

Дизайн модели выполнен в стилистике концепт-кара Porsche Mission E Cross Turismo, который был представлен в качестве концепт-кара в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Универсал получил элементы обвеса из неокрашенного пластика.

Опциональный пакет Off-Road Design подразумевает большее количество пластикового декора, увеличенный на 30 мм дорожный просвет и особый режим Gravel Mode, регулирующий работу электромоторов, адаптивной подвески, системы векторизацию тяги, системы стабилизации и алгоритма переключения трансмиссии на задней оси.

Новый Taycan Cross Turismo будет доступен только в двухмоторных полноприводных версиях. Базовой станет 380-сильный Taycan 4 Cross Turismo (пиковая отдача — 476 л.с.), а также предложат 490-сильный Taycan 4S Cross Turismo (пиковая отдача — 571 л.с.), 625-сильный Taycan Turbo Cross Turismo (пиковая отдача — 680 л.с.) и 625-сильный Taycan Turbo S Cross Turismo (пиковая отдача — 761 л.с.). Все электромобили имеют батарею на 3,4 кВт/ч с запасом хода 390-455 км.

В Европе продажа Porsche Taycan Cross Turismo начнется летом 2021 года. Сроки появления модели и ее стоимость на российском рынке не раскрываются.