Главный приз Берлинале получил фильм «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»

«Золотого медведя» — главный приз Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) — получил фильм «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» румынского режиссера Раду Жуде, сообщается на сайте конкурса.

В фильме рассказывается об учительнице истории, чья карьера оказалась под угрозой из-за интимного ролика с ее участием. Поскольку работа над картиной велась во время пандемии, артисты снимались в масках. Ранее Раду Жуде становился лауреатом Берлинале: в 2015 году ему вручили «Серебряного медведя» за фильм «Браво!»

В связи с пандемией коронавируса организаторы решили в текущем году провести кинофестиваль в два этапа: устроить онлайн-мероприятия для деятелей киноиндустрии в марте и кинопоказы для широкой публики в июне. Первый этап состоялся 1–5 марта. Торжественную церемонию награждения планируется провести в июне.

О программе 71-го Берлинале — в материале “Ъ” «Берлинале покажет "Кураж"».