Берлинале покажет «Кураж»

Объявлена программа 71-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет в онлайн-формате в начале марта, а для публики будет продублирован в июне. Комментирует Андрей Плахов.

Берлинскому фестивалю повезло: он успел пройти в 70-й раз и отметить юбилей год назад — буквально накануне окутавшей планету ночи пандемии. В то же время везение для новых директоров фестиваля Карло Шатриана и Мариетте Риссенбек было омрачено тем, что уже при подготовке своего второго фестиваля, когда, казалось, можно было проявить себя по максимуму, они столкнулись с непреодолимыми трудностями и форс-мажорными обстоятельствами.

Фестиваль, во всяком случае в марте, пройдет онлайн, и подавляющее большинство его участников будут смотреть кино дома в компьютере, то есть живого общения кинематографистов с публикой и между собой не будет. Не будет и обычно сопутствующего этому событию ажиотажа в городе, когда, кажется, весь Берлин погружается в мир киногрез. По существу, ожидается большая онлайн-встреча представителей международного кинобизнеса, а заодно покажут фестивальную программу, которую смогут увидеть жюри, аккредитованная пресса и участники кинорынка. Будут организованы пресс-конференции и интервью, но можно представить, каких усилий это потребует. Фестивальной команде пришлось решить столько логистических и технологических задач, что качество собранных фильмов невольно отходит на второй план. К тому же ясно, что не все продюсеры готовы отдать свои любимые детища для виртуальных премьер.

Это объясняет, почему в нынешнем в конкурсе нет не только американских и британских, но даже испанских, итальянских и скандинавских фильмов. Обе Америки представлены мексиканской документальной лентой «Полицейский фильм», Западная Европа — немецкими и французскими картинами, Восточная — венгерскими и румынскими. Некоторые из них сняты известными режиссерами — такими как Доминик Граф («Фабиан, идущий к собакам»), Ксавье Бовуа («Альбатрос»), Селин Сьямма («Мамочка»), Бен Флигауф («Лес, я вижу тебя повсюду») и Раду Жуде («Неудачный секс, или Беспечная порнушка»). А то, что фестивальный баловень кореец Хон Сан Су, снимающий без продыха, одарил Берлинале своим новым фильмом «Введение», вообще спасает дело. Но вот незадача: в конкурсе не выдержан гендерный баланс, о котором так долго говорили, в ситуации кризиса не до жиру. Впрочем, Селин Сьямма, известная не только своими фильмами, но и яростными атаками на Романа Полански, наверняка укрепит боевой дух фестиваля.

Если взглянуть на всю программу — не только конкурсную — целиком, в ней можно найти еще парочку любопытных имен — например, итальянца Пьетро Марчелло или канадца Дени Коте. В программе «Поколение 14+» есть украинский фильм «Стоп-Земля» Катерины Горностай. А в секции спецпоказов Berlinale Special наверняка внимание привлечет документальный «Кураж» Алексея Полуяна о протестах в Белоруссии.

Что касается России, то фестиваль к ней давно охладел, и это понятно: актуальных фильмов у нас делается мало, а те, что есть, не всегда попадают именно в Берлин. Зато здесь ценят нашу анимацию: «Вадим на прогулке» Саши Свирского включен в программу короткометражек. А престижный берлинский Форум пригласил «Дочь рыбака» дебютировавшей в кино художницы Юлдус Бахтиозиной — современную сказку с элементами сатиры на массовую культуру. Ее российская онлайн-премьера состоялась на фестивале «Зеркало», международная теперь предстоит в Берлине.