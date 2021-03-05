РЖД в январе–феврале сократила перевозки дальневосточной рыбы на запад РФ на 7%

Отправка рыбной продукции со станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД; филиал АО РЖД) в западном направлении в январе–феврале текущего года сократилась на 7% к аналогичному периоду прошлого года — до 82,8 тыс. т. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД, сокращение в феврале к февралю 2020 года составило 2% (до 52,8 тыс. т). Основная масса рыбной продукции в феврале отгружена заказчикам Москвы (21,9 тыс. т), Новосибирска (5,3 тыс. т) и Санкт-Петербурга (4,2 тыс. т).

С начала года на Дальнем Востоке обострилась проблема хранения и переработки улова — это произошло после отказа Китая принимать российскую рыбу.

В 2020 году со станций ДВЖД было отправлено 507,5 тыс. т рыбной продукции, что на 0,2% больше, чем в 2019 году.

Ранее Минсельхоз РФ предложил субсидировать льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока до конца 2021 года. В перечень для льготной перевозки предлагается включить рыбу и рыбную продукцию при отправке со станций железных дорог регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в направлении субъектов РФ, не входящих в ДФО.

Эрнест Филипповский, Хабаровск