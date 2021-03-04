Минсельхоз предложил субсидировать железнодорожные перевозки рыбы с Дальнего Востока

Минсельхоз РФ предлагает субсидировать льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока до конца 2021 года. Скидки на перевозки рыбы с Дальнего Востока для перевозчиков свежей, охлажденной и свежемороженой рыбы РЖД ввела несколько лет назад.

«В правилах предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений", утвержденных указанным постановлением: дополнить абзацем "рыбы и рыбной продукции — со станций железных дорог субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ»,— говорится в проекте постановления правительства.

В 2019 году премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил правила выплаты РЖД компенсации от льготных тарифов на перевозку зерна.

Подробности — в публикации “Ъ” «Субсидии разворачивают на внутренний рынок».