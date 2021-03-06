Сборная России добежала до своего места

Мужская российская команда, как и женская, завоевала серебро в эстафете 4 x 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, уступив только вечным фаворитам норвежцам. К нормальному для себя результату она добралась в удивительной гонке, в которой сначала лидировала с огромным отрывом, потом оказалась в непростом положении и в которой все равно все решила дуэль между двумя лучшими лыжникам современности — Йоханнесом Клэбо и Александром Большуновым.

Это серебро вполне можно было назвать плановым, что ли, результатом для российской сборной. В мужских эстафетах есть слишком явный фаворит — норвежская команда. А команда отечественная, чуть менее ровная по составу, почти всегда остается второй вслед за ней — по крайней мере если брать именно топовые турниры. Так было на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Так было на двух предыдущих чемпионатах мира — 2017 и 2019 годов. Так получилось и в Оберстдорфе. Но кое-что эту эстафету среди остальных выделяло, придавая и норвежскому золоту, и российскому серебру особенный оттенок, особенную даже ценность. Речь о слишком сложном, слишком закрученном сюжете, который бросал обе команды то в жар, то в холод.

Вообще, сюжет идеальный для сборной России рисовался вроде бы таким: два «классических» этапа и один «коньковый» стараться держаться рядышком с норвежцами, не отставать, а дальше пусть разбираются суперзвезды — Александр Большунов и Йоханнес Клэбо.

Но с самого начала все пошло наперекор правилам, логике.

Эта картина выглядела удивительной. Первый этап, на котором пелотон обычно идет плотной группой,— и уезжающий от него все дальше и дальше, не обращая внимания на обрушившийся на Оберстдорф снегопад, на вязкую трассу, россиянин Алексей Червоткин. А где-то внутри пелотона — мучающийся норвежец Пол Голберг, которому, кажется, подготовили лыжи не под эту погоду, а под какую-то куда более обыкновенную.

А Червоткин темп не сбавлял и выдавал этап феноменальный. Это был, вне всякого сомнения, его главный карьерный взлет, его озарение. Преследователи к исходу десятикилометрового отрезка были в 45 секундах позади Червоткина. Ближайшие из них — финны, несчастный Голберг — еще дальше. Кому-то могло даже показаться, что это не нокдаун в исполнении россиян, а уже фактически нокаут.

Но следующий сюжетный поворот был для них куда менее приятным. На втором этапе мучился уже россиянин Иван Якимушкин, а норвежец Эмиль Иверсен, наоборот, был бодр и свеж. Группа из пяти гонщиков довольно быстро достала Якимушкина, сожрав гигантское отставание. А перед норвежцами, только что прощавшимися с гегемонией, вырисовалась вдруг классная перспектива. Иверсен завершил этап вместе с финном Ийво Нисканеном, российская команда уже чуть позади, а у норвежской третью десятикилометровку бежит победитель «разделки» Ханс Кристер Холунн, спортсмен, находящийся в замечательной форме. И интригу можно ведь и убить досрочно. Ну как это постоянно и происходит.

Холунн, умчавшись от финского оппонента, ее и убивал. А Артем Мальцев сражался помимо финна с соперниками из Франции, Швеции, Швейцарии. Сражался с переменным успехом, но никого все же не отпустил от себя далеко. Холунна он отпустил на полминуты, и это, конечно, представлялось уже громадным отрывом. Таким отрывом, что исключал дуэль двух гениев.

Но она состоялась. Александр Большунов, сразу бросив попутчиков, настиг Йоханнеса Клэбо буквально за пару километров, внешне — совершенно не напрягаясь. Впрочем, точно не напрягался и Клэбо — словно решил подождать главного конкурента, устроить аттракцион, какой в лыжах можно увидеть нечасто.

Мечты об этой дуэли двух претендентов на статус лыжного короля воплотились в реальность.

Большунов «дергал» Клэбо, тот подхватывал ускорения. А развязка наступила на последнем перед спуском к трибунам стадиона подъеме. На том самом подъеме, на котором обеспечивал себе спринтерское золото Клэбо и на котором ковал золотую медаль в зубодробительном скиатлоне Большунов. В эстафетном спурте Йоханнес Клэбо взял верх над Александром Большуновым. Норвежская гегемония, пошатнувшись, устояла.

Алексей Доспехов