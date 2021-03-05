Российские лыжницы решили квартетный вопрос

Первая медаль женской российской команды на чемпионате мира в Оберстдорфе была добыта в эстафете 4 x 5 км, классно проведенной квартетом в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой. В ней россиянки завоевали серебро, намного опередив всех опасных конкуренток, кроме норвежек, за которыми долго держались вплотную, но все-таки отпустили, когда на трассу у соперниц на третьем этапе вышла их лидер Тереза Йохауг.

Это серебро по нынешним российским лыжным меркам можно было считать даже чем-то вроде прорыва, пусть не гигантского. Когда-то в эстафете с отечественной женской командой бороться было жутко тяжело. Она всегда собирала четверки, сплошь состоявшие из звезд, из грандиозных по таланту лыжниц, и любое место, кроме первого, при таком раскладе выглядело болезненной осечкой. Но в новом веке все изменилось. До победы на топ-турнире в эстафете россиянки в последний раз добрались в 2001 году на чемпионате мира в Лахти, до серебра — в 2005-м, когда мировое первенство проходило в том же Оберстдорфе. После этого на протяжении полутора десятилетий ничего ценнее бронзы эстафетчицы не добывали. А подняли планку тогда, когда казалось, что и привычный уже «бронзовый» потолок будет счастьем.

Об этом кричали все предшествовавшие эстафете гонки чемпионата: спринтерские — личная и командная — с упущенными шансами, довольно невыразительные скиатлон и «разделка». Они заставляли вспоминать о недавних травмах ведущих лыжниц сборной — Натальи Непряевой и Татьяны Сориной. Они заставляли думать о том, что конкурентки готовы к первенству ничуть не хуже. Но тут для российской команды все вдруг срослось как надо.

Это был тот случай, когда классно сработали все четверо бойцов.

На стартовом этапе Яна Кирпиченко, основной задачей которой было удержаться рядышком с фаворитами, ее даже слегка перевыполнила. Фавориты — это норвежки и шведки с их исключительно ровными составами. Так вот, стартер норвежской команды Тириль Венг никуда от Кирпиченко уехать не сумела, а стартер шведской команды Юнна Сундлинг, двукратная победительница Оберстдорфа в спринтерских соревнованиях, растеряла в какой-то момент всю технику и свежесть, принялась спотыкаться и отстала.

Но настоящая катастрофа со шведками случилась после этого. Второй этап, тоже «классикой», у них отдали Шарлотт Калле. Вариант беспроигрышный. Ветеран Калла, трехкратная олимпийская чемпионка, выдающаяся лыжница, в Оберстдорфе не блистала, но по крайней мере не была хуже российских лыжниц. Она должна была подтянуться к авангарду. Вместо этого Калла «капнула» так, как, может быть, никогда в жизни. Пятикилометровый отрезок в ее исполнении был сплошным кошмаром. Шведки отстали на минуту с лишним, и ни о каком сражении за медали не могло идти речи.

А Юлия Ступак между тем справлялась с темпом норвежки Хейди Венг. И они вдвоем создали отрыв перед «коньковой» половиной.

Открывать ее норвежки поставили сегодняшнюю безусловную лыжную королеву Терезу Йохауг — гонщицу умопомрачительных возможностей. Биться с ней выпало Татьяне Сориной. Пару километров она цеплялась за Йохауг, но та в конце концов все-таки рванула вперед.

Достижением Сориной было уже то, что, отстав, она не скисла, дралась изо всех сил и завершила этап, видя спину норвежки.

Собственно, эти два десятка секунд и обеспечили норвежкам золото: Хелене Мари Фоссесхолм подаренный ей Йохауг запас, конечно, не отдала.

А Наталья Непряева, российский финишер, конечно, не отдала свой запас — «серебряный». Он был чересчур велик для обозначавших погоню финки Кристы Пармякоски и американки Джессики Диггинс. На самом деле гнались они за бронзой.

Алексей Доспехов

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4х5 км (смешанная). 1. Норвегия (Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг и Хелене Мари Фоссесхолм) — 53.43,2. 2. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) — отставание 26,6. 3. Финляндия — 46,2.