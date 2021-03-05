Российские лыжницы решили квартетный вопрос

Первая медаль женской российской команды на чемпионате мира в Оберстдорфе была добыта в эстафете 4 x 5 км, классно проведенной квартетом в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой. В ней россиянки завоевали серебро, намного опередив всех опасных конкуренток, кроме норвежек, за которыми долго держались вплотную, но все-таки отпустили, когда на трассу у соперниц на третьем этапе вышла их лидер Тереза Йохауг.
Это серебро по нынешним российским лыжным меркам можно было считать даже чем-то вроде прорыва, пусть не гигантского. Когда-то в эстафете с отечественной женской командой бороться было жутко тяжело. Она всегда собирала четверки, сплошь состоявшие из звезд, из грандиозных по таланту лыжниц, и любое место, кроме первого, при таком раскладе выглядело болезненной осечкой. Но в новом веке все изменилось. До победы на топ-турнире в эстафете россиянки в последний раз добрались в 2001 году на чемпионате мира в Лахти, до серебра — в 2005-м, когда мировое первенство проходило в том же Оберстдорфе. После этого на протяжении полутора десятилетий ничего ценнее бронзы эстафетчицы не добывали. А подняли планку тогда, когда казалось, что и привычный уже «бронзовый» потолок будет счастьем.
Об этом кричали все предшествовавшие эстафете гонки чемпионата: спринтерские — личная и командная — с упущенными шансами, довольно невыразительные скиатлон и «разделка». Они заставляли вспоминать о недавних травмах ведущих лыжниц сборной — Натальи Непряевой и Татьяны Сориной. Они заставляли думать о том, что конкурентки готовы к первенству ничуть не хуже. Но тут для российской команды все вдруг срослось как надо.
На стартовом этапе Яна Кирпиченко, основной задачей которой было удержаться рядышком с фаворитами, ее даже слегка перевыполнила. Фавориты — это норвежки и шведки с их исключительно ровными составами. Так вот, стартер норвежской команды Тириль Венг никуда от Кирпиченко уехать не сумела, а стартер шведской команды Юнна Сундлинг, двукратная победительница Оберстдорфа в спринтерских соревнованиях, растеряла в какой-то момент всю технику и свежесть, принялась спотыкаться и отстала.
Но настоящая катастрофа со шведками случилась после этого. Второй этап, тоже «классикой», у них отдали Шарлотт Калле. Вариант беспроигрышный. Ветеран Калла, трехкратная олимпийская чемпионка, выдающаяся лыжница, в Оберстдорфе не блистала, но по крайней мере не была хуже российских лыжниц. Она должна была подтянуться к авангарду. Вместо этого Калла «капнула» так, как, может быть, никогда в жизни. Пятикилометровый отрезок в ее исполнении был сплошным кошмаром. Шведки отстали на минуту с лишним, и ни о каком сражении за медали не могло идти речи.
А Юлия Ступак между тем справлялась с темпом норвежки Хейди Венг. И они вдвоем создали отрыв перед «коньковой» половиной.
Открывать ее норвежки поставили сегодняшнюю безусловную лыжную королеву Терезу Йохауг — гонщицу умопомрачительных возможностей. Биться с ней выпало Татьяне Сориной. Пару километров она цеплялась за Йохауг, но та в конце концов все-таки рванула вперед.
Собственно, эти два десятка секунд и обеспечили норвежкам золото: Хелене Мари Фоссесхолм подаренный ей Йохауг запас, конечно, не отдала.
А Наталья Непряева, российский финишер, конечно, не отдала свой запас — «серебряный». Он был чересчур велик для обозначавших погоню финки Кристы Пармякоски и американки Джессики Диггинс. На самом деле гнались они за бронзой.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия)
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4х5 км (смешанная). 1. Норвегия (Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг и Хелене Мари Фоссесхолм) — 53.43,2. 2. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) — отставание 26,6. 3. Финляндия — 46,2.
Состав мужской сборной России в эстафете
Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выступят в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Об этом сообщили в российской команде. Гонка пройдет 5 марта. Червоткин и Якимушкин выступят на этапах эстафеты классическим стилем, Мальцев и Большунов пробегут этапы свободным стилем. Александр Большунов, завоевавший в Оберстдорфе первое в карьере золото чемпионата мира, будет финишером команды.