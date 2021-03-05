Китай повышает госрасходы на науку и технологические исследования

Сегодня правительство КНР заявило, что в рамках следующего пятилетнего плана развития на 2021–2025 годы оно существенно повысит затраты на научно-исследовательские цели и технологические изыскания (R&D/НИОКР). Ежегодный рост госрасходов на эти цели составит 7%. Это заявление было сделано в рамках начавшегося сегодня Всекитайского собрания народных представителей.

По данным официальной статистики, в 2020 году госрасходы Китая на НИОКР достигли 2,44 трлн юаней ($378 млрд), составив долю в 2,4% от ВВП. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, эта доля будет еще выше благодаря постоянному росту госрасходов на научно-исследовательские цели в ближайшей пятилетке.

Кроме того, правительство повысит на 10,6% расходы на базовые научные исследования. В числе перспективных научных и технологических направлений, обозначенных в пятилетнем плане правительства КНР, упоминаются такие, как искусственный интеллект, квантовые исследования, исследования мозговой деятельности человека и когнитивных способностей, генетические исследования и биотехнологии, клиническая медицина, здравоохранение, исследования глубокого космоса, полярные исследования, изучение глубоководного пространства мирового океана.

Евгений Хвостик