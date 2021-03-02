Липецкий предприниматель не стал подписывать контракты на поставку питания 29 школам

Предприниматель Васиф Мамедов и подконтрольное ему ООО «Карт-Бланш», выигравшие контракты на поставку питания в 29 школ Липецка благодаря снижению начальной цены на 30% и более, не стали подписывать договоры. Об этом сообщили в мэрии.

1 марта срок заключения контрактов истек. В мэрии заявили, что ситуация «с серьезным падением стоимости школьных обедов» «сильно волновала специалистов»: «После того, как были озвучены результаты торгов, в середине февраля, сотрудники департамента провели серию встреч с предпринимателем, в ходе которых заверили его, что не допустят снижения качества питания. Обеспокоенность вопросом также высказывали депутаты горсовета и активные граждане». Теперь контракты по этим школам заключат с их прежними поставщиками.

Напомним, господин Мамедов и подконтрольное ему юрлицо также с существенным понижением выиграли контракты на обеспечение горячим питанием учащихся еще 19 школ. Эти контракты тоже пока не подписаны, но срок их заключения — до 4 марта.

Как Васиф Мамедов зашел на липецкий рынок школьного питания — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин