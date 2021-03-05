Бойцов Нацгвардии США попросили еще два месяца охранять Капитолий

Полиция Капитолия попросила на 60 дней продлить мандат бойцов Национальной гвардии США для обеспечения охраны комплекса зданий Конгресса США, сообщает AP со ссылкой на источники. По данным агентства, сейчас Пентагон рассматривает этот запрос.

Ранее Палата представителей отменила голосование по «закону Джорджа Флойда» о правосудии и работе полиции, которое было запланировано на 4 марта. Это связано с информацией об угрозе Капитолию в этот день.

Полиция сообщала о возможных провокациях сторонников теории заговора, которые заявляли, что 45-й президент Дональд Трамп вернется к власти 4 марта. В этот день проходили инаугурации президентов до 1933 года. Из-за этого было решено усилить меры для обеспечения безопасности в Вашингтоне.

6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне и попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

О попытке импичмента из-за штурма Капитолия — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».