Палата представителей отменила заседание из-за угроз Капитолию

Палата представителей отменила голосование, которое было запланировано на 4 марта, сообщил The Hill. Это связано с информацией об угрозе Капитолию в этот день.

The Hill утверждает, что изначально демократы планировали провести голосование по «закону Джорджа Флойда» о правосудии и работе полиции в четверг. Однако в среду расписание было изменено. «Есть растущая озабоченность по поводу угроз Капитолию и демократическим законодателям»,— цитирует газета слова демократа, члена Палаты представителей. Его фамилия не приводится.

Полиция ранее сообщила о возможных провокациях сторонников теории заговора, которые считают, что 45-й президент Дональд Трамп вернется к власти 4 марта. В этот день проходили инаугурации президентов до 1933 года. Из-за этого полиция решила усилить меры для обеспечения безопасности в Вашингтоне.

6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне и попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

О попытке импичмента из-за штурма Капитолия — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».