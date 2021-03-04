ПМЭФ пройдет в привычном формате

Петербургский международный экономический форум в текущем году пройдет в привычном формате. Об этом заявил директор форума Алексей Вальков.

По его словам, все параметры мероприятия в ближайшее время зафиксирует оргкомитет ПМЭФ. Напомним, что ПМЭФ-2021 будет проведен 2-5 июня, пишет «Интерфакс»

Близкий к организаторам форума источник ранее сообщал “Ъ-СПб”, что мероприятие пройдет в очно-заочном формате, а иностранные участники могут присоединиться в режиме онлайн.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Половинчатый ПМЭФ».