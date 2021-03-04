Половинчатый ПМЭФ

Власти решили провести Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) после годичного перерыва из-за перелома с распространением коронавируса в России и мире. Основное деловое мероприятие страны запланировано на начало июня и может пройти в очно-заочном формате, что снизит его положительный эффект для сферы услуг. Аналитики не ждут крупных соглашений в этом году, но надеются на частичное восстановление деловой активности и инвестиций.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня, сообщили в фонде «Росконгресс» (организатор мероприятия). Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков пояснил, что подобное решение было принято с учетом мнения экспертов о «постпандемийном переломе» в России и мире. По его словам, всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной стабилизацию эпидемиологической обстановки. Господин Кобяков пообещал, что форум пройдет с учетом антикоронавирусных мер безопасности, проработанных Роспотребнадзором с учетом требований Всемирной организации здравоохранения.

Источник “Ъ”, близкий к организаторам форума, отмечает, что мероприятие пройдет в очно-заочном формате, по крайней мере иностранные участники присоединятся в режиме онлайн. Собеседник “Ъ”, впрочем, не исключает очного участия президента РФ Владимира Путина в деловой программе форума, ссылаясь на протоколы подготовки площадки к приезду гостей. «Выставочная часть останется большой, но не выйдет на объемы 2019 года»,— делится он. По его словам, некоторые компании и ведомства уже начали подготовку стендов, кроме того свое участие как страна — партнер форума подтвердил Катар.

В «Росконгрессе» не ответили на вопросы “Ъ”. Запрос пресс-секретарю вице-губернатора Максима Соколова, отвечающего за инвестиционный блок, также остались без ответа.

В прошлом году властям пришлось отказаться от проведения ПМЭФ, намеченного на начало июня, из-за пандемии. Первый вице-премьер Андрей Белоусов объяснял это заботой о здоровье российских граждан, гостей и участников форума. По этой же причине в 2020 году были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи, Красноярский экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке.

В 2019 году Петербургский международный экономический форум посетили свыше 19 тыс. человек, на нем было заключено 745 соглашений на сумму около 3,3 трлн рублей. Почти треть этой суммы пришлась на Ленинградскую область. В городском комитете по инвестициям сказали, что ведут «предварительную проработку возможных вариантов для участия и презентации инвестпроектов». В агентстве экономического развития Ленинградской области также сообщили, что находятся в процессе переговоров с инвесторами. «С учетом длительного отсутствия в офлайн-формате крупных экономических форумов мы рассчитываем на высокий интерес со стороны бизнеса»,— добавили в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти. Прогнозный объем инвестиций и другие подробности в администрациях регионов не уточнили.

ПМЭФ является значимым событием для городской экономики. Деловое мероприятие приносит в городской бюджет 2–2,5 млрд рублей, оценивал председатель совета директоров компании «ПМП Эвент», экс-глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

Влияние ПМЭФ на гостиничный рынок будет зависеть от формата, в котором он пройдет, считает управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин. В дни ПМЭФ средняя загрузка гостиниц повышается до 85–90%, а стоимость номера увеличивается на 30–40% к обычному летнему дню, указывает он. Но если мероприятие пройдет в усеченном виде, например приедет ограниченное число участников, ситуация существенно не поменяется, объясняет господин Мусакин.

Накануне ПМЭФ и во время него в город приезжает платежеспособная аудитория, что оказывает положительное влияние на спрос, констатирует ресторатор Леонид Гарбар. В этот период выручка популярных заведений в центре города увеличивается на 25–30%, указывает он.

В ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково), сообщили, что в период проведения ПМЭФ происходит незначительное увеличение пассажиропотока — до 5%. По итогам 2020 года, когда международное сообщение с большинством стран было приостановлено, пассажиропоток Пулково сократился почти вдвое до 11 млн человек.

Главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов считает возобновление ПМЭФ позитивным моментом, который станет отправной точкой для восстановления инвестиционной привлекательности как Санкт-Петербурга, так и других регионов. «ПМЭФ является одной из наиболее эффективных площадок для заключения крупных инвестиционных соглашений, дающих в будущем положительный экономический эффект. Разумеется, чудес ждать не стоит: учитывая напряженность, сохраняющуюся в мире из-за пандемии и общего замедления мировой экономики, будет заключена лишь часть от того объема соглашений и договоренностей, которые анонсировались с предыдущих форумов»,— отмечает он. При этом мероприятие улучшит показатели делового туризма, замечает господин Антонов.

По данным Петростата, в 2020 году объем инвестиций организаций в основной капитал в Петербурге составил 777,97 млрд рублей, что на 2,6% меньше по сравнению с 2019 годом. В комитете по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга ранее прогнозировали, что на фоне макроэкономической стабилизации инвестиционная активность организаций будет повышаться. Динамика также связана с тем, что в условиях экономической нестабильности организации могут пересматривать инвестиционные программы и переносить сроки капитальных вложений на последующие годы, поясняли в ведомстве.

Константин Куркин, Яна Войцеховская