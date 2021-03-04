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Сбербанк намерен сохранить размер дивидендов по итогам 2020 года

Руководство Сбербанка намерено предложить наблюдательному совету выплатить дивиденды за 2020 год на том же уровне, что и по итогам 2019 года, из расчета 18,7 руб. на акцию, сказал глава банка Герман Греф. По итогам 2020 года планируется направить на выплату дивидендов 56,2% чистой прибыли по МФСО против 50% по итогам 2019 года.

«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить набсовету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили за 2019 год. Это будет означать выплату 56,2% чистой прибыли»,— сказал господин Греф во время телефонной конференции (цитата по «Прайму»).

По итогам 2019 года Сбербанк выплатил дивиденды на рекордную сумму в 422,4 млрд руб. Чистая прибыль Сбербанка в 2020 году по МСФО снизилась на 10% до 760,3 млрд руб. Банк отдельно отметил долю розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле, выросшую до рекордных 37,2%.

Об итогах года для Сбербанка — в материале “Ъ” «Сбербанк легко "переболел" 2020 год».

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