Сбербанк легко «переболел» 2020 год

Лидер банковского сектора — Сбербанк — комфортно прошел «коронакризисный» год. Несмотря на значительный рост расходов на резервы, за 2020 год его прибыль сократилась всего лишь на 10%. Финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков, которые констатируют устойчивое положение банка на фоне активного кредитования, роста процентных доходов и удержания маржи от падения.

Чистая прибыль группы Сбербанка за 2020 год по международным стандартам отчетности снизилась лишь на 10% до 760,3 млрд руб., следует из отчета МСФО. Результаты превзошли ожидания аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», они ожидали падение прибыли на 12,6% до 738,4 млрд руб. Сокращение прибыли в «пандемийный» год гораздо мягче, чем в прошлый кризис 2014 года, когда чистая прибыль Сбербанка упала почти на 20%.

В 2020 году Сбербанк активно наращивал кредитный портфель, совокупно он вырос на 15% до 25 трлн руб. (кредиты юридическим лицам — 15,7 трлн руб., физлиц — 9,3 трлн руб.). «Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле увеличилась до рекордных 37,2%»,— указал банк.

В то же время доходность розничных кредитов снизилась в последнем квартале на 20 базисных пунктов до 11,6% «как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования». По оценке Сбербанка, кредитное качество портфеля «улучшилось и вернулось на докризисный уровень». На обесцененные кредиты (третьей стадии по МСФО) приходится 6,6%, их доля за прошлый год сократилась на 85 б. п.

Чистый процентный доход вырос на 13,6% до 1,6 трлн руб., чистый комиссионный — на 11% до 552,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 16,1%, снизившись с 20,5% по итогам 2019 года.

Средства физических лиц выросли на 11,8% без учета валютной переоценки, составив 16,6 трлн руб. Средства корпоративных клиентов — на 8,7% без учета валютной переоценки до 9,1 трлн руб. Операционные расходы подросли на уровне инфляции — на 4,9%, составив по году 759,8 млрд руб. Расходы вследствие изменения кредитного качества (создание резервов и переоценка ссуд по справедливой стоимости) в 2020 году выросли в 3,3 раза до 493,8 млрд руб. Чистая процентная маржа в 2020 году составила 5,47% (рост на 0,09 процентных пункта). Как следует из отчета о движении денежных средств, Сбербанк более чем вдвое увеличил выручку от непрофильных видов деятельности — до 78,1 млрд руб., но при этом в 2,6 раза увеличил расходы в этом сегменте (до 79,8 млрд руб.).

Снижению прибыли Сбербанка способствовал рост резервов, говорит старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. За 2020 год они выросли почти в 4,6 раза до 484 млрд руб. В то же время если посмотреть на прибыль банка до отчислений в резервы, она показала рост на 11%, указывает он.

«Здесь роль сыграл рост кредитного портфеля по всем бизнес-линиям, а также снижение депозитных ставок и отчислений в фонд страхования вкладов»,— говорит господин Кипнис.

Благодаря этим факторам «Сбер» показал рост чистого процентного дохода на 14%, а также рост маржи.

То, что результаты превзошли ожидания,— результат слияния нескольких факторов. Как указывает “Ъ” аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, в этот раз значимый эффект на прибыльность оказали не волатильные статьи, как, например, резервы и валютные операции, а «фундаментальные позитивные» элементы: процентный доход, который оказался лучше. Также свою роль сыграла чистая процентная маржа, которую удалось удержать от падения (рост на 0,09 п. п.). Кроме того, отмечает господин Клапко, издержки выросли меньше ожидаемого — на фоне роста расходов на развитие экосистемы Сбербанк принимал различные меры по экономии средств. По итогам текущего года Сбербанк ожидает роста прибыли, говорил ранее его глава Герман Греф. Прогнозы на будущий год топ-менеджмент может озвучить позднее.

Ольга Шерункова