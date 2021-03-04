Новак заявил о частичном восстановлении нефтерынка при общей неопределенности

Вице-премьер Александр Новак (курирует энергетику) отметил восстановление нефтерынка после кризиса 2020 года в некоторой, однако еще не полной, мере. По его словам, по-прежнему остается важным «фактор распространения новой коронавирусной инфекции».

«Прошло уже достаточно много времени с момента кризиса, который произошел весной прошлого года, когда мы наблюдали исторически глубокое падение спроса на продукцию. Рынок полностью не восстановился, но при этом мы находимся в гораздо более благоприятной ситуации, хотя впереди еще много неопределенностей»,— сказал господин Новак на открытии заседания ОПЕК+ (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы видим, что сохранение локдаунов и возникновение определенных логистических трудностей — это есть неопределенности, при этом мы видим и позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темпы которой превышают распространение ковида»,— добавил он.

Вчера, 3 марта, на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ представили доклад с базовым сценарием, ожидаемым альянсом в 2021 году. В соответствии с ним глобальный рынок нефти в 2021 году будет находиться в состоянии дефицита, пик которого может прийтись на май. Сегодня участники соглашения стран ОПЕК+ должны принять решение о нефтедобычи в апреле. Как ожидается, страны ОПЕК+ могут увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), аналогичный прирост производства можно ожидать и в мае. Однако остается неясным, как быстро будет увеличивать добычу лидер ОПЕК Саудовская Аравия, которая добровольно снизила ее в феврале—марте на 1 млн б/с.

Подробнее — в материале “Ъ” «Скрытый баррельеф местности».