МИД призвал ФРГ снять ограничения с российских СМИ после конфликта RT и Commerzbank

Германия должна обеспечить нормальную работу российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на сообщение RT и Ruptly о разрыве отношений со стороны немецкого банки Commerzbank. Она заявила, что апелляция немецких банков к корпоративным правилам будет игнорироваться по существу, «потому что это неправда». Госпожа Захарова пригрозила принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России, если Германия не изменит свое решение.

«Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации»,— сказала госпожа Захарова во время брифинга (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, «ссылки на некие корпоративные правила всерьез приниматься не будут, потому что это неправда».

Ранее сегодня RT заявил, что Commerzbank направил уведомление о закрытии счетов компаний RT DE Productions GmbH и Ruptly GmbH. По сообщению на сайте RT, с ноября 2020 года банк сделал условия обслуживания менее выгодными для компаний, после чего те пытались оспорить их в суде и найти банк-альтернативу. RT заявила, что Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS и HypoVereinsbank отказали компаниям в обслуживании или не ответили на их запросы.

Отметим, что в марте глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил прокремлевские СМИ в распространении на территории ЕС дезинформации, связанной с распространением коронавируса. По его мнению, дезинформация «особенно зловеща в это время пандемии».