Суд отменил приговор бывшему первому зампреду правительства Ивановской области

Ивановский областной суд отменил приговор бывшему первому зампреду правительства региона Дмитрию Куликову, которого Октябрьский районный суд Иваново в 2019 году приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу 3,7 млн руб. за взятку и мошенничество. Об отмене приговора “Ъ” сообщила адвокат экс-чиновника Дарья Константинова.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Куликова направлено прокурору Ивановской области для устранения препятствий его рассмотрения. Сам чиновник отпущен из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Куликов был осужден 30 июля 2019 года за то, что, по данным следствия, получил от бывшего главы Иваново Вячеслава Сверчкова 5 млн руб. «за якобы оказанное содействие в реализации проекта по установке бизнесменом павильонов на остановках общественного транспорта». Также суд первой инстанции установил факт безвозмездного пользования Дмитрием Куликовым внедорожником Volkswagen Touareg «за оказание общего покровительства» и «создание благоприятных условий» для ведения бизнеса одной из компаний.

12 февраля 2020 года Ивановский областной суд оправдал Дмитрия Куликова по уголовному делу о взятке и отменил штраф. Приговор за мошенничество был оставлен без изменений. Дмитрий Куликов работал в правительстве Ивановской области с 2013 по 2016 год.

Александр Тихонов, Ярославль