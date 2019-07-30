Бывшего зампреда правительства Ивановской области посадили за взятку и мошенничество

Октябрьский районный суд Иваново приговорил бывшего первого зампреда правительства области Дмитрия Куликова к пяти годам колонии и штрафу в размере 3,7 млн руб. по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере и получении взятки (ст. 290 УК РФ) в крупном размере. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ивановской области.

Как установил суд, господин Куликов в период с сентября 2014 года по март 2015 года получил от бывшего главы Иваново Вячеслава Сверчкова 5 млн руб. «за якобы оказанное содействие в реализации проекта по установке бизнесменом павильонов на остановках общественного транспорта». Также бывший зампред областного правительства, согласно приговору, с февраля 2014 года по май 2016 года безвозмездно пользовался внедорожником Volkswagen Touareg, предоставленным коммерческой структурой «за оказание общего покровительства» и «создание благоприятных условий» для бизнеса.

Дмитрий Куликов работал в правительстве Ивановской области с 2013 по 2016 год. Его задержали в мае 2016 года. Вячеслав Сверчков в мае 2017 года был приговорен к пяти годам строгого режима за взятку.