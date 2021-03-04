В Сочи в 2021 году хотят решить вопрос с 14 долгостроями

Власти Сочи планируют в 2021 году исключить из краевого реестра проблемных объектов 14 долгостроев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Из них два строящихся многоквартирных дома в Хостинском районе и один в Лазаревском районе – готовятся к вводу в эксплуатацию в административном порядке уже в этом году. Речь идет о домах ООО «Альпик» на ул. Краевско-Греческой, ООО «Южный берег Сочи» на Курортном проспекте, а также 1 и 3 этапы строительства объекта ООО «Метрополис групп» на ул. Аэродромной.

Еще по девяти проблемным объектам решения о признании прав собственности за гражданами будет принято через суд. Это три объекта ООО «Ида», два объекта ООО «Зодчий», третий этап строительства ООО «КомСтрин-Сочи» на ул. Тимирязева, ООО «Океан» на ул. Демократической, ООО «Юг-Строй» на ул. Первомайской и ООО «ЖК «Курортный» на ул. Ленина.

Помимо этого, два объекта планируется исключить из реестра проблемных через расторжение договора аренды земельного участка.

По словам первого вице-мэра Сочи Дениса Юрковского, всего в 2021 году планируется восстановить права 2560 участников долевого строительства. Всего в реестре обманутых дольщиков в городе числится 4600 граждан.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее сообщалось, что 2021 году планируется решить вопросы с 83 проблемным домом в крае, в которых расположено почти 13 тыс. квартир общей площадью 1,1 млн кв. м. Из них 33 литеры расположено в Краснодаре, 22 – в Сочи.

В феврале 2021 года стало известно, что администрация Краснодарского края в ближайшие три года планирует внести 1,7 млрд руб. в федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Этот взнос позволит привлечь 6 млрд руб. федеральных средств, которые позволят решить проблему с достройкой инвестиционно непривлекательных объектов.

Алексей Белянин