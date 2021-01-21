Список долгостроев сократится на 83 дома На Кубани количество обманутых дольщиков в 2021 году уменьшится на 30 тысяч человек — об этом зашла речь на межведомственной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко

На заседании краевой межведомственнои комиссии по восстановлению прав обманутых дольщиков подвели итоги 2020 года, определились с планами на текущий год, а также разобрали вопросы, связанные с теми проблемными объектами, которые еще остались на территории региона. В заседании, проводимом по поручению губернатора края, приняли участие представители правоохранительных органов, муниципальной власти и обманутых дольщиков.

«В целом результаты прошлого года можно считать удовлетворительными. Несколько объектов из плана не удалось ввести в эксплуатацию, однако все они полностью достроены. Нам предстоит закончить все организационные процедуры. Оформить документы планируем в первом квартале 2021 года. Так же плодотворно и напряженно будем работать и дальше и выполним задачу, поставленную губернатором: до конца 2023 года в Краснодарском крае не должно быть ни одного проблемного объекта. Все необходимые инструменты для этого у нас имеются: есть инвесторы, работает региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, в краевом бюджете заложены необходимые средства»,— сообщил Андрей Алексеенко.

По его словам, краевой фонд был создан по поручению губернатора. Из регионального бюджета выделен 1 млрд рублей субсидий в качестве имущественного взноса в Федеральный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Благодаря этому дольщики сегодня получают компенсации, ряд объектов достраивается. Так, в декабре прошлого года фондом было принято решение о финансировании завершения строительства ЖК «Анит-Сити», ЖК «Мир», ЖК «Луч» и ЖК «Заря» в краевой столице. Работы на объектах начнутся после окончания необходимых юридических процедур. Также под занавес года стало известно о том, что дольщики ЖК «Багратион» получат компенсации.

«В планах на 2021 год восстановить права более 30 тысяч владельцев квартир в 83 проблемных домах. Это 13 тысяч квартир общей площадью 1,1 млн кв. м. Из них 33 литеры в Краснодаре, 22 литеры в Сочи»

По словам Андрея Алексеенко, в прошлом году в регионе восстановлены права дольщиков более чем по ста объектам. В частности, в ноябре прошлого года завершено строительство двух проблемных домов в Краснодаре и Геленджике. Жилой комплекс в курортном городе планировалось сдать в конце 2017 года — строительные работы были завершены после вмешательства администрации края. Дом на шоссе Нефтяников в краевой столице должен был быть заселен летом 2019 года. Проблемный объект регулярно рассматривали на заседаниях межведомственной комиссии.

«В планах на 2021 год восстановить права более 30 тысяч владельцев квартир в 83 проблемных домах. Это 13 тысяч квартир общей площадью 1,1 млн кв. м. Из них 33 литеры в Краснодаре, 22 литеры в Сочи»,— рассказал первый вице-губернатор. Он также уточнил, что ввод в строй проблемных объектов продолжится в Геленджике, Анапе, Новороссийске, Туапсе, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах.

Задел на текущий год уже есть: в начале 2021 года в краевом центре ввели ЖК «Версаль» на 343 квартиры по улице Черниговской. В результате проделанной работы около тысячи человек смогут наконец-то отметить новоселье. Также в январе достроен ЖК «Алтайский». Это один из знаковых долгостроев города. Он состоит из пяти домов, которые включают в себя 132 квартиры. По словам Андрея Алексеенко, вопрос завершения комплекса был взят губернатором на личный контроль. В результате был найден инвестор — СК «Гарантия».

Как сообщил первый замглавы региона, решить проблему, лишь достраивая незавершенные объекты, невозможно. Важно не допустить появления новых долгостроев. В связи с этим на межведомственной комиссии был рассмотрен ряд потенциально проблемных домов, в том числе ЖК «На Магистральнои». По каждому объекту определен конкретный перечень поручении. Правоохранительные органы и прокуратура взяли ситуацию по всем этим домам под контроль.

Также первый вице-губернатор рассказал о работе по решению проблем пайщиков четырех жилищно-строительных кооперативов, которые обсуждались в декабре 2020 года. В июле этого года был принят закон, по которому пайщики ЖСК, пострадавшие от проблемных застройщиков, получат компенсации по той же формуле, что и обманутые дольщики. Для включения в реестр проблемные жилищно-строительные кооперативы должны иметь земельный участок, оформленный на ЖСК, всю разрешительную документацию на стройку, а застройщик должен быть признан банкротом. Ранее сообщалось, что под эти критерии попадают ЖСК «Сити», «Кубанские просторы-1», «Черкасский» и «Юг-Строй». Квартиры в них приобрели около шестисот семей. По словам Андрея Алексеенко, объекты будут подавать на финансирование в федеральный фонд защиты прав дольщиков.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края