Власти Кубани выделят за три года 1,7 млрд рублей для решения проблем обманутых дольщиков

Администрация Краснодарского края в ближайшие три года планирует внести 1,7 млрд руб. в федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, этот взнос позволит привлечь 6 млрд руб. федеральных средств, которые позволят решить проблему с достройкой инвестиционно непривлекательных объектов.

Как заявил заместитель генпрокурора Андрей Кикоть, в Краснодарском крае накоплен беспрецедентный опыт в решении проблем обманутых дольщиков, который приводят в пример другим субъектам.

«В конце 2018 начали разбираться с этой проблемой, и сейчас мы уже видим конкретные результаты», – отметил он.

Прокурор Кубани Сергей Табельский, что в 2020 году в судах региона с участием прокуроров рассмотрено порядка 39 тыс. уголовных и гражданских дел в сфере долевого строительства жилья, направлено свыше 10 тыс. исков.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Краснодарском крае планировали завершить 119 долгостроев. В краевом центре - 87 объектов. По данным на конец 2020 года в кубанской столице насчитывалось 11,3 тыс. обманутых дольщиков.

В 2021 году планируется завершить строительство 83 проблемных дома, в которых расположено почти 13 тыс. квартир общей площадью 1,1 млн кв. м. Из них 33 литеры расположено в Краснодаре, 22 – в Сочи.

Алексей Белянин