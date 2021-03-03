В Ленобласти возбудили уголовное дело на поставщика питания за поддельный сертификат

Полиция Приозерского района Ленобласти возбудила уголовное дело на индивидуального предпринимателя, который поставлял горячее питание в две районные школы без необходимых документов. При заключении контракта он предоставил поддельный сертификат соответствия, дающий право на поставку определенных продуктов.

Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области. Отмечается, что дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по ч. 5 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Дальнейший ход дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал о закрытии в Ленобласти подпольного производства контрафактного алкоголя.