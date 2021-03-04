Из СЭБа — в замы

Первым заместителем директора ФСБ назначен генерал-полковник Сергей Королев, ранее занимавший пост руководителя службы экономической безопасности ведомства (СЭБ). Он сел в кресло генерала армии Сергея Смирнова, который его занимал бессменно на протяжении 17 лет и недавно ушел на заслуженный отдых по достижении предельного 70-летнего возраста. СЭБ, в свою очередь, пока с приставкой врио возглавил генерал-полковник Сергей Алпатов, хотя и его официальное назначение якобы является делом времени. Как и Сергей Королев, он является выходцем из УСБ спецслужбы, причем оба участвовали во всех последних громких разоблачениях коррупционеров как среди чиновников, так и силовиков.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, вопрос о возможном назначении руководителя СЭБа генерал-полковника Сергея Королева на пост первого заместителя директора ФСБ обсуждался уже давно, а его кандидатура уже была согласована. Однако это место еще с 2013 года занимал генерал армии Сергей Смирнов. В результате опытному сотруднику дали доработать до максимально возможного возраста — 70 лет, а после юбилея в октябре прошлого года он ушел на покой.

Интересно, что на официальном сайте ФСБ в разделе «руководство» имеется информация лишь о директоре Александре Бортникове и трех его «обычных» замах, а о первом заместителе нет вообще никакого упоминания.

Впрочем, возможно, это связано с тем, что данные о генерале Смирнове уже удалили, а о его преемнике еще не добавили, тем более что такие назначения зачастую происходят в непубличной атмосфере «закрытыми» указами президента.

В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил СМИ информацию о состоявшемся назначении. Стоит отметить, что назначение традиционно совпало с коллегией ФСБ, прошедшей в конце февраля, на которой Владимир Путин опять же в закрытом режиме оценивает работу спецслужбы, с которой знаком не понаслышке, и ставит ей новые задачи. Нередко новые должности, звания и награды связаны именно с этим событием или же несколько реже — с днем чекиста, 20 декабря.

Стоит отметить, что 58-летний Сергей Королев начал службу в Санкт-Петербурге и около 10 лет назад возглавил УСБ ФСБ. Подразделения этой службы имели прямое отношение к целому ряду громких разоблачений и задержаний высокопоставленных чиновников — глав регионов Никиты Белых, Александра Хорошавина и Вячеслава Гайзера, начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова и проч. В 2016 году господин Королев был переведен на должность главы СЭБ. Чуть позже его первым замом стал бывший сослуживец по УСБ — Сергей Алпатов, перешедший на должность с поста руководителя управления «М», занимающегося «контрразведывательным обеспечением» — борьбой с коррупцией, в правоохранительных, надзорных, следственных, силовых, судебных структурах и МЧС.

На этом посту генерал Алпатов себя проявил как один из инициаторов разоблачений махинаций с электронными браслетами экс-главы ФСИН Александра Реймера, его заместителя Олега Коршунова, масштабных хищений при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД, фактов коррупции в ФТС, поимки полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко из ГУЭБиПК, а также задержания и осуждения за коррупцию ряда руководителей СКР, как из центрального аппарата, так и главка по Москве. Как сослуживцы, так и коллеги из других ведомств отзываются о генерале Алпатове как об очень грамотном и принципиальном руководителе. Поэтому его назначение на пост главы СЭБ выглядит вполне логично.

Впрочем, по данным источников “Ъ”, пока службой, которая является одной из ключевых в ФСБ, он руководит с приставкой врио.

Однако, по неподтвержденным данным, его официальное утверждение президентским указом это лишь вопрос времени.

Стоит отметить, что именно руководство СЭБ в последнее время стало определенным трамплином для дальнейшего повышения по службе в ФСБ. Еще с советских времен подобной стартовой площадкой считалась работа на посту начальника УФСБ по Москве и Московской области. Однако как предыдущий глава ФСБ Николай Патрушев, так и Александр Бортников заняли свои посты именно после выслуги в СЭБ.

Сергей Сергеев