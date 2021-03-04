Из СЭБа — в замы

Первым заместителем директора ФСБ назначен генерал-полковник Сергей Королев, ранее занимавший пост руководителя службы экономической безопасности ведомства (СЭБ). Он сел в кресло генерала армии Сергея Смирнова, который его занимал бессменно на протяжении 17 лет и недавно ушел на заслуженный отдых по достижении предельного 70-летнего возраста. СЭБ, в свою очередь, пока с приставкой врио возглавил генерал-полковник Сергей Алпатов, хотя и его официальное назначение якобы является делом времени. Как и Сергей Королев, он является выходцем из УСБ спецслужбы, причем оба участвовали во всех последних громких разоблачениях коррупционеров как среди чиновников, так и силовиков.
По данным источников “Ъ” в силовых структурах, вопрос о возможном назначении руководителя СЭБа генерал-полковника Сергея Королева на пост первого заместителя директора ФСБ обсуждался уже давно, а его кандидатура уже была согласована. Однако это место еще с 2013 года занимал генерал армии Сергей Смирнов. В результате опытному сотруднику дали доработать до максимально возможного возраста — 70 лет, а после юбилея в октябре прошлого года он ушел на покой.
Впрочем, возможно, это связано с тем, что данные о генерале Смирнове уже удалили, а о его преемнике еще не добавили, тем более что такие назначения зачастую происходят в непубличной атмосфере «закрытыми» указами президента.
В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил СМИ информацию о состоявшемся назначении. Стоит отметить, что назначение традиционно совпало с коллегией ФСБ, прошедшей в конце февраля, на которой Владимир Путин опять же в закрытом режиме оценивает работу спецслужбы, с которой знаком не понаслышке, и ставит ей новые задачи. Нередко новые должности, звания и награды связаны именно с этим событием или же несколько реже — с днем чекиста, 20 декабря.
Стоит отметить, что 58-летний Сергей Королев начал службу в Санкт-Петербурге и около 10 лет назад возглавил УСБ ФСБ. Подразделения этой службы имели прямое отношение к целому ряду громких разоблачений и задержаний высокопоставленных чиновников — глав регионов Никиты Белых, Александра Хорошавина и Вячеслава Гайзера, начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова и проч. В 2016 году господин Королев был переведен на должность главы СЭБ. Чуть позже его первым замом стал бывший сослуживец по УСБ — Сергей Алпатов, перешедший на должность с поста руководителя управления «М», занимающегося «контрразведывательным обеспечением» — борьбой с коррупцией, в правоохранительных, надзорных, следственных, силовых, судебных структурах и МЧС.
На этом посту генерал Алпатов себя проявил как один из инициаторов разоблачений махинаций с электронными браслетами экс-главы ФСИН Александра Реймера, его заместителя Олега Коршунова, масштабных хищений при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД, фактов коррупции в ФТС, поимки полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко из ГУЭБиПК, а также задержания и осуждения за коррупцию ряда руководителей СКР, как из центрального аппарата, так и главка по Москве. Как сослуживцы, так и коллеги из других ведомств отзываются о генерале Алпатове как об очень грамотном и принципиальном руководителе. Поэтому его назначение на пост главы СЭБ выглядит вполне логично.
Однако, по неподтвержденным данным, его официальное утверждение президентским указом это лишь вопрос времени.
Стоит отметить, что именно руководство СЭБ в последнее время стало определенным трамплином для дальнейшего повышения по службе в ФСБ. Еще с советских времен подобной стартовой площадкой считалась работа на посту начальника УФСБ по Москве и Московской области. Однако как предыдущий глава ФСБ Николай Патрушев, так и Александр Бортников заняли свои посты именно после выслуги в СЭБ.