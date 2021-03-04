Кремль обеспокоен возможными провокациями в Донбассе со стороны Киева

Ситуация на Донбассе вызывает серьезные опасения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва надеется, что Киеву удастся не допустить провокаций, и стороны не перейдут «красную черту», начав полноценные боевые действия.

«Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла. По его словам, все чаще фиксируются обстрелы Донбассе со стороны украинских вооруженных сил или «разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения». Также, по словам Дмитрия Пескова, украинских военных замечают в зонах, где они не должны находиться после разведения сил.

«Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности»,— сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков надеется, что стороны конфликта не начнут полноценные боевые действия. «Рассчитываем также на то, что все наши партнеры по "минской четверке" тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через "красную черту"»,— сказал он.

Накануне Народная милиция самопровозглашенной ДНР обвинила украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня и заявила, что получили разрешение на ведение упреждающего огня для подавление огневых точек противника.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук пообещал зеркальный ответ на обстрелы в Донбассе. «Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ (Вооруженных сил Украины.— “Ъ”) на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война»,— заявил он изданию «Общественные новости».

Он также считает, что в нарушениях виноваты незаконные формирования. Леонид Кравчук сказал, что эти формирования не будут соблюдать Минские соглашения.

Подробнее о росте напряженности в регионе — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».