03 марта, среда
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Народная милиция ДНР начнет подавлять огневые позиции армии Украины

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики получили разрешение на ведение упреждающего огня для подавление огневых точек противника. Об этом сообщается на сайте Народной милиции. Они обвинили украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

«На Мариупольском направлении боевики батальона морской пехоты 36 бригады с временных огневых позиций, развернутых непосредственно в населенном пункте Водяное, прикрываясь мирными жителями от ответного огня на подавление, по приказу комбрига Гнатова, применили 82-мм минометы по району населенном пункте Ленинское, выпустив 100 мин»,— говорится в сообщении милиции. Эта информация была доведена до представителей украинской стороны в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики в целях защиты населения от украинского террора подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника»,— сказано в заявлении Народной милиции ДНР.

Дополнительные меры по контролю за перемирием в Донбассе вступили в силу 27 июля. В феврале 2021 года правительство Украины скорректировало стратегию управления границами до 2025 года. В нее включили пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольных сейчас райнов Донецкой и Луганской областей.

Подробнее о ситуации в Донбассе — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».

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