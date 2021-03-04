Дефицитные машины хорошо пошли

Как выяснил “Ъ”, продажи автомобилей в феврале вернулись к положительной динамике. Дилеры говорят о стабильном трафике в салоны, связывая это с сохраняющимся по ряду марок дефицитом на фоне продолжающегося роста цен. Спрос, в частности, стимулирует ожидание подорожания машин из-за предстоящего повышения утильсбора. Аналитики предполагают, что активность потребителя может подогреваться и боязнью снижения плана выпуска автомобилей из-за нехватки чипов.

По предварительным данным, с которыми ознакомился “Ъ”, рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале показал символический рост — на 1%. Это лучше результата января, когда реализация сократилась на 4,2%, но тогда эффект отчасти объяснялся относительно высокой базой: в 2020 году продажи росли на 1,8% за счет наличия остатков машин по старым ценам при массовом обновлении прайс-листов из-за роста утильсбора. База февраля куда хуже: в прошлом году рынок показал падение на 2,2%.

Окончательные данные по авторынку в феврале года Ассоциация европейского бизнеса представит 4 марта. При этом бестселлер российского авторынка АвтоВАЗ уже сообщил о росте реализации Lada в феврале на 13,1%, до 28,3 тыс. машин. Наиболее популярная среди иномарок Kia в феврале, наоборот, снизила продажи на 3,5%, до 16,5 тыс. машин. В минусе и другая корейская марка Hyundai — на 3,6% (13,8 тыс. машин).

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что традиционно февраль — довольно специфический период для авторынка. В феврале 2020 года реализация АвтоВАЗа падала на 7%, тогда как у остальных брендов в топ-10 база была выше, замечает он, что сказалось как на результатах марок, так и на общем итоге месяца. По его ожиданиям, можно говорить об 1–2% роста. Наличие программы льготного автокредитования, которая уже полностью исчерпана (см. “Ъ” от 18 февраля), по его мнению, повлияло на продажи российского концерна, но глобально не поменяло картину.

Более ощутимое влияние на рынок продолжает оказывать дефицит машин. Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович увязывает стабильный спрос и трафик в автосалоны в феврале с сохранением дефицита: нехватка в разной степени сохраняется по большинству брендов, в частности по Hyundai, Volkswagen, Audi, Jaguar Land Rover, Cadillac.

В марте ситуация с доступностью машин кардинально не изменится, полагает Андрей Павлович, ожидая изменений ближе к лету. Собеседник “Ъ” среди дилеров говорит, что основная проблема для клиентов — низкая доступность бюджетных кроссоверов. О нехватке Kia и Skoda говорит Денис Решетников из Fresh Auto.

В феврале большинство клиентов осознали, что избытка автомобилей нет, а цены продолжают расти, что привело к достаточно высокому уровню контрактования, позволившему дилерам комфортно выполнить планы продаж, добавляет глава Автоdom Андрей Ольховский. Владимир Мирошников из «Рольфа» полагает, что ситуация с доступностью сейчас лучше, чем осенью 2020 года, но есть дефицит нескольких моделей и комплектаций. Спрос на автомобили поддерживает ожидание их подорожания — в частности, из-за перспектив повышения утильсбора, добавляет он.

В целом факторов роста спроса на авторынке сегодня нет, и они вряд ли появятся в ближайший месяц, говорит Владимир Беспалов. Впрочем, отмечает он, возможен всплеск активности из-за опасений нехватки полупроводниковых чипов для автопрома (см. “Ъ” от 3 марта), c чем уже столкнулись поставщики электроники.

Ольга Никитина