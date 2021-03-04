Факультет свободных искусств и наук СПбГУ выделят в отдельный вуз

Правительство РФ инициировало выделение факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета в самостоятельный вуз. Ученый совет образовательного учреждения поддержал решение большинством голосов.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на своей странице в Twitter. Господин Кудрин также отметил, что будущий госуниверситет станет центром экосистемы образовательной модели Liberal arts в стране.

Ранее сообщалось, что СПбГУ планирует отказаться от дистанционной формы обучения к маю.