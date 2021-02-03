СПбГУ рассчитывает отказаться от дистанционного обучения к маю

При дальнейшем снижении уровня заболеваемости COVID-19 СПбГУ, весной перешедший на смешанный формат обучения, полностью откажется от его дистанционного компонента. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В самом вузе отметили, что после 28 февраля планируется проведение занятий по всем программам в смешанном формате очного обучения с «применением информационно-коммуникативных технологий», но практические и лабораторные занятия планируется проводить аудиторно. Впоследствии обучение станет полностью аудиторным, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Напомним, 3 февраля Петербург вновь опередил столицу по количеству новых заболевших коронавирусной инфекцией – подтверждено 1916 новых случаев.