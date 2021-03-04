Муниципальные депутаты предложили правительству Москвы разрабатывать бюджет совместно

Члены Ассоциации независимых депутатов (АНД; объединяет около 70 муниципальных депутатов столицы) совместно с оппозиционными главами муниципальных округов и депутатами Мосгордумы направили предложение министру финансов правительства Москвы Елене Зяббаровой по созданию рабочей группы с муниципальными и городскими депутатами по формированию проекта бюджета на 2022–2024 годы. Соответствующий документ есть в распоряжении “Ъ”.

В письме говорится, что, хотя между первым и вторым чтением законопроекта о бюджете Москвы проводились электронные общественные слушания, «каким образом их результаты учитывались при рассмотрении проекта бюджета», неизвестно. Авторы письма напоминают, что депутат Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») собрал у муниципальных депутатов поправки к проекту бюджета и внес их на рассмотрение ко второму чтению, они были отклонены.

Для «учета интересов жителей» авторы обращения предложили московскому департаменту финансов сформировать рабочую группу, в которую бы вошли по одному депутату от каждого муниципального округа, чтобы «на самых ранних стадиях подготовки» бюджета включить в проект предложения муниципалитетов.

Письмо с предложением подписали 13 человек, в том числе депутаты Мосгордумы Максим Круглов и Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).

Как ранее сообщал “Ъ”, АНД добивается расширения полномочий муниципальных депутатов Москвы и увеличения налоговых отчислений в муниципальные бюджеты.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Вся власть районам».

Кира Дюрягина