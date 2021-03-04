На замечания судьи ответили открытым письмом

В Санкт-Петербурге адвокаты Балтийской коллегии опубликовали заявление, в котором раскритиковали практику вынесения судьями замечаний в адрес защиты. При рассмотрении дела судьей Василеостровского райсуда Татьяной Земцовской количество замечаний адвокатам «перевалило за сотню», и все они, по убеждению защитников, использовались в качестве инструмента психологического давления. Авторы обращения утверждают, что в Уголовно-процессуальном кодексе отсутствует понятие замечания в адрес защиты. Опрошенные “Ъ” адвокаты отметили, что УПК действительно не предусматривает замечаний для защитников, а предупреждения могут использоваться лишь в исключительных случаях. Однако часть экспертов склонна думать, что расширенное толкование законодательства прав адвокатов не нарушает, а необоснованность действий судьи всегда можно обжаловать отдельно.

С открытым письмом выступили адвокаты Балтийской коллегии имени Собчака — Александр Айрумян, Андрей Зиновьев, Марк Павлов и вице-президент Адвокатской палаты СПб Юрий Новолодский. Они заявили о недопустимом поведении судьи Василеостровского районного суда Татьяны Земцовской, которая рассматривает уголовное дело в отношении их доверителя. В обращении утверждается, что она использует незаконную практику многократного вынесения замечаний в адрес защиты. Адвокаты заявляют, что такая мера воздействия не предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством.

Авторы обращения считают, что Татьяна Земцовская использует замечания как инструмент психологического давления на защитников — чтобы помешать им выполнять свою работу. Все это создает «недопустимую атмосферу процессуальной несправедливости и, как следствие, всеобщую раздраженность участников процесса», говорится в документе. Письмо направлено в Василеостровский райсуд, городскую Квалификационную коллегию судей, Высшую квалификационную коллегию судей, а также в комиссии по защите прав адвокатов СПб и ФПА.

Из аудиозаписи заседания 17 февраля, которая есть в распоряжении “Ъ”, следует, что судья сделала адвокатам несколько замечаний подряд, когда один из них пытался помочь своему подзащитному с ответом на вопросы судьи.

«Вы можете делать замечания подсудимым, присутствующим, но превращать участников процесса, таких как защитник и прокурор, в школьников начальных классов вы не можете, законодатель этого не позволяет»,— говорит после этого судье Юрий Новолодский.

В ст. 258 УПК действительно нет понятия «замечание», но там есть «предупреждение», заявил в разговоре с “Ъ” председатель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП СПб Сергей Краузе. «Оснований для применения такой меры воздействия два — нарушение порядка в зале или неподчинение распоряжениям председательствующего,— говорит он.— В случае защитника и обвинителя предупреждение о недопустимости поведения может быть вынесено только при нарушении порядка проведения заседания. При неподчинении распоряжениям председательствующего возможно только отложение дела».

По мнению советника Федеральной палаты адвокатов Сергея Насонова, замечание — это синоним термина «предупреждение о недопустимости поведения» из ч. 1 ст. 258 УПК, который «уже столетие используется в российской судебной практике». Господин Насонов считает, что замена терминов не является существенным нарушением закона и не ограничивает права защитников: «Позиция, что предупреждение о недопустимости поведения не распространяется на защитников, более чем спорная. При толковании статей УПК нужно отходить от буквализма, поскольку этот подход приводит к абсурдным вариантам толкования ст. 258. Например, буквалистское прочтение второй части этой статьи приводит к совершенно ложному выводу о невозможности реагирования на нарушение защитником порядка в судебном заседании».

Господин Насонов признает, что на практике предупреждение используется «не всегда обоснованно», и согласен, что «это необходимо оспаривать».

«У защитника есть возможность заявлять возражения на действия председательствующего в таких случаях»,— сказал он.

Напомним, замечания в процессе активно использовала судья Бабушкинского райсуда Москвы Вера Акимова при рассмотрении уголовного дела оппозиционера Алексея Навального об «оскорблении» ветерана. Подсудимому и его адвокатам в ходе слушаний было вынесено несколько десятков замечаний. Например, 12 февраля судья сделала замечание адвокату Ольге Михайловой, когда та начала выражать мнение о ее речи в начале рассмотрения дела. В тот же день замечание вынесли адвокату Вадиму Кобзеву, когда тот пытался понять причину снятия своего вопроса.

Марина Царева, Санкт-Петербург