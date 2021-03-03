Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Оппозиционер Алексей Навальный будет находится в следственном изоляторе №3 «Кольчугино» во Владимирской области до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Она напомнила, что ранее суд объединил этот приговор с решением о переводе политика с условного на реальный срок лишения свободы.

«В СИЗО он будет находиться до вступления в силу приговора о клевете, который судья объединила вместе с решением Симоновского суда об отмене ему условного срока»,— сообщила госпожа Михайлова «Интерфаксу». Адвокат утверждает, что господин Навальный находится в бодром расположении духа и чувствует себя нормально.

Оппозиционер находится в карантинной камере вместе с двумя другими людьми. Он не получает писем, так как «ФСИН-Письмо» отключено для всего СИЗО. Также оппозиционер не может заказать еду через тюремный интернет-магазин. Сотрудники СИЗО утверждают, что на его счете нет денег.

Ранее несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что господина Навального после СИЗО доставят в предназначенную для впервые осужденных исправительную колонию в городе Покрове Владимирской области (ИК-2).

2 февраля Симоновский райсуд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на два года восемь месяцев реального лишения свободы. Господин Навальный назвал решение политически мотивированным. Мосгорсуд сократил назначенный оппозиционеру срок отбывания наказания в колонии на полтора месяца с учетом времени, проведенного им под домашним арестом в 2014–2015 годах. 20 февраля Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал Алексея Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана. Защита оппозиционера 2 марта обжаловала приговор.

Подробнее о приговоре — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».