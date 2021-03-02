Защита обжаловала приговор Навальному за клевету на ветерана

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила пресс-служба Бабушкинского районного суда. 20 февраля суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб.

«На мировой участок Бабушкинского района поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева Вадима по уголовному делу в отношении А. Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, летом прошлого года оппозиционер назвал участников агитационного ролика в поддержку поправок к Конституции, в том числе господина Артеменко, «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести», «предателями». Его слова возмутили правоохранительные органы, самого Игната Артеменко и еще ряд граждан. После этого в СКР поступило сразу несколько заявлений с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело.

Подробности — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».