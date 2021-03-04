В Черногории COVID стал политикой

Правительство Черногории в ближайшие дни может принять решение о закрытии страны из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Это дала понять министр здравоохранения Елена Боровинич-Боянич, вступив в дискуссию об эффективности политики нового правительства. Только в феврале в 600-тысячной Черногории от COVID-19 скончалось более 200 человек — пятая часть от общего числа умерших за все время пандемии. Оппозиция требует отставки ответственных за провал. Свое слово сказал и президент Мило Джуканович. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Черногории обратился к нации после того, как в начале марта число жертв коронавируса в республике с населением в 620 тыс. превысило 1 тыс. человек. Только в феврале скончалось 210 заразившихся, что по сравнению с январем означает рост смертности на 70%. «Здоровье граждан в серьезной опасности, ужасающие цифры каждодневного роста умерших и заразившихся никого не могут оставить равнодушным»,— заявил Мило Джуканович и потребовал более жестких ограничительных мер, закрытия границ для прибывающих без ПЦР-теста и ускорения вакцинации населения. Напомним, что сейчас Черногория — одна из немногих стран, свободно пускающих россиян: для въезда не нужны ни результаты ПЦР-тестов, ни прохождение карантина.

Кроме того, президент призвал политические силы страны отложить в сторону все разногласия по вопросу борьбы с COVID-19 и не политизировать ее. Призыв главы Черногории обращен прежде всего к правительству республики, которое пришло к власти 4 декабря, сменив находившуюся 30 лет у руля Демпартию социалистов. За три месяца новое «правительство 12 апостолов», как его называет премьер Здравко Кривокапич, успешно сменило не только основную часть госаппарата, но и многих руководителей среднего и низшего звена. Были смещены директора целого ряда больниц, поликлиник, учебных заведений.

Бросив все силы на «борьбу с наследием прежнего режима», новые власти, по сути, провалили борьбу с коронавирусом. В чем фактически признались и сами. Согласно обнародованным во вторник данным Института общественного здравоохранения, во главе которого также поставлены новые кадры, с 4 декабря (дня вступления в должность нового правительства) от коронавируса скончалось более 500 граждан — половина от общего числа умерших с начала пандемии в марте прошлого года. Резко возросло в последние месяцы и число госпитализированных, причем половина из них тяжелобольные.

После того как во вторник министр здравоохранения Елена Боровинич-Боянич объявила в эфире одного из лояльных к новым властям телеканалов, что «ситуация с коронавирусом в республике вызывает озабоченность, но не тревогу», на нее обрушился шквал критики. Представитель оппозиционных социал-демократов Дамир Шехович напомнил, что Черногория занимает четвертое место в мире по уровню смертности от вируса и первое — на Балканах по числу госпитализированных на 100 тыс. человек. Он также заявил, обращаясь к госпоже Боровинич-Боянич: «За эти ужасающие цифры ответственность несете вы, как министр, и все правительство. Вы утратили контроль над ситуацией, которая драматична и вызывает тревогу. А еще большую тревогу вызывает то, что вы, несмотря ни на что, все еще сидите в кресле министра».

Отставки премьера и министра здравоохранения потребовали и другие оппозиционные партии. Главе правительства они припомнили и то, что на днях, в разгар эпидемии, он без маски присутствовал на службе в монастыре, вместе со всеми целовал руку священнику и причащался из одной ложки с другими прихожанами. В вину правительству ставят и то, что, закрыв со вторника большинство городов страны, в том числе столицу Подгорицу, они держат открытыми сухопутные границы, позволяя жителям соседних стран въезжать в Черногорию без справок и тестов. Оппозиция подозревает, что сделано это из-за предстоящих 14 марта выборов во втором по величине городе Никшиче, который наводнили политики из соседней Сербии, агитирующие за партии новой черногорской власти.

Наконец, «правительство апостолов» обвиняют в политизации вопроса о вакцинах и, как следствие, в провале вакцинации. Первая партия российской вакцины «Спутник V» в 2 тыс. доз — дар от президента соседней Сербии — прибыла в Черногорию только 17 февраля. Хотя вакцинация в республике могла начаться еще в январе, если бы власти приняли в дар 110 тыс. доз «Спутника V» и китайской вакцины Sinopharm, предложенные российским и греческим бизнесменами Олегом Дерипаской и Петросом Статисом по договоренности с президентом Мило Джукановичем. Такую позицию многие черногорские политики и эксперты объясняют политизацией вопроса вакцинации со стороны правительства: вакциной население должны обеспечить не президент и оппозиция, а новые власти. Поэтому Мило Джуканович в своем обращении и призвал не политизировать борьбу с коронавирусом.

Первое время очевидные провалы в борьбе с пандемией новое правительство Черногории объясняло ошибками прежних властей: мол, не вовремя заказали вакцину за рубежом, избирательно применяли эпидемиологические меры. Однако в ходе первой волны пандемии весной прошлого года тогдашнему правительству Душко Марковича удалось добиться не только самого низкого в регионе уровня заболеваемости и смертности от коронавируса, но и на месяц превратить Черногорию в Corona Free зону.

Поэтому сейчас упреки в адрес прежней власти звучат все реже. А министр здравоохранения неожиданно объявила: она и медики выступают за полное закрытие страны, но решение об этом должно принять правительство — уже в ближайшие дни.