В Пензенской области возбуждено уголовное дело о возможном избиении задержанного полицейскими

В Пензенской области региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту избиения задержанного в управлении уголовного розыска местной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Уголовное дело возбуждено по ст.286 УК РФ («превышение должностных полномочий»).

Ранее правозащитная организация «Зона права» сообщила, что 46-летнего Виталия Вьюнова 25 февраля задержали по подозрению в вымогательстве и доставили в здание Управления уголовного розыска УМВД по Пензенской области. Там, предположительно, на него, предположительно надели наручники, связали буксировочным тросом, затем избили и угрожали сексуальным насилием.

Травмы на видео зафиксировал адвокат Александр Федулов и обратился с заявлением в Следственный комитет.

В УМВД по Пензенской области сообщили, что когда мужчину везли в полицию, он выпрыгнул из служебного автомобиля и попытался скрыться. Но его повторно задержали и доставили в отдел внутренних дел.

«Оперативные и следственные действия по раскрытию противоправного деяния продолжаются. Руководством территориального органа будет дана оценка полноте принятых сотрудниками мер по отношению к подозреваемому в тяжком преступлении», — сообщили в УМВД.

Ъ-Средняя Волга