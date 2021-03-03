Следствие проверяет информацию об избиении подозреваемого в пензенской полиции

Пензенское следственное управление СКР проверяет информацию об избиении задержанного в отделе полиции Пензы. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Как сообщили в правозащитной организации, 46-летнего Виталия Вьюнова 25 февраля задержали по подозрению в вымогательстве и доставили в здание Управления уголовного розыска УМВД по Пензенской области.

Там, как отмечают правозащитники, на него, предположительно надели наручники, связали буксировочным тросом, затем избили и угрожали сексуальным насилием.

Когда Виталия Вьюнова доставили на допрос к следователям, его адвокат зафиксировал травмы на видео.

«В тот же день мы обратились с заявлением о преступлении в Следственный комитет»,— цитирует «Зона права» адвоката Александра Федулова, который представляет Виталия Вьюнова ситуации с избиением.

Александр Федулов пояснил “Ъ”, что проверку проводит Следственное управление по Железнодорожному району Пензы. Сейчас Виталий Вьюнов находится в СИЗО.

В ГУ МВД и СУ СКР не отвечают на звонки.

Сергей Петунин