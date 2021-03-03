Виссарион остался без лесных угодий

Как стало известно “Ъ”, последователи «Церкви последнего завета», ликвидации которой добивается прокуратура, утратили контроль над 200 участками леса в Красноярском крае, где добывали древесину.

Красноярский краевой суд удовлетворил иск департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу к Черемшанскому сельскому совету депутатов Курагинского района Красноярского края, признав недействующим принятый им генеральный план. В 2019–2020 годах краевой прокуратурой с привлечением специалистов региональных подразделений Рослесзащиты и Минлесхоза была проведена проверка соблюдения лесного законодательства на территории Курагинского района. В ходе нее были выявлены факты незаконного включения руководством Черемшанского сельсовета в генеральный план 2012 года в границы населенных пунктов Жаровск, Гуляевка, Казыр, Тагасук, Тиберкуль и Черемшанка 207 участков общей площадью более 400 га, расположенных на землях лесного фонда.

В результате участки оказались в пользовании адептов «Церкви последнего завета», которые вырубали на них лес, используя его в том числе для строительства домов и бань местным чиновникам.

По одной из версий, участки последователи Виссариона получили благодаря тому, что в сельсовете были сторонники этой церкви.

Основатель «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) и двое его ближайших сторонников обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 и ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц). Они были задержаны в ходе спецоперации, проведенной 21 сентября прошлого года в Курагинском районе, а затем арестованы. Срок следствия по уголовному делу недавно был продлен до 15 апреля 2021 года.

«Церковь последнего завета» Тороп организовал в 1991 году. Ее последователи проживают в основном в Курагинском районе. Через четыре года организация была зарегистрирована Минюстом. Сейчас прокуратура добивается в суде ее ликвидации, полагая, что деятельность организации «угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности и здоровью граждан».

Николай Сергеев