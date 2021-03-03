Грызлов заявил, что Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе

Украина свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности, заявил полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе, сообщил он по итогам состоявшегося очередного заседания.

«Завершилось очередное заседание Контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения — это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти»,— сказал господин Грызлов (цитата по ТАСС). «Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта»,— сообщил полпред.

Ранее подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики получили разрешение на ведение упреждающего огня для подавления огневых точек противника. Они обвинили украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Дополнительные меры по контролю за перемирием в Донбассе вступили в силу 27 июля. В феврале 2021 года правительство Украины скорректировало стратегию управления границами до 2025 года. В нее включили пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольных сейчас районов Донецкой и Луганской областей.

Об одном из заседаний группы читайте в публикации “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».