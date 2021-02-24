Украина планирует к 2025 году восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе

Правительство Украины скорректировало стратегию интегрированного управления границами до 2025 года, сообщило издание DS News со ссылкой на решение. В частности, в стратегию включен пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольных сейчас райнов Донецкой и Луганской областей.

Также одной из задач стратегии является модернизация системы охраны границы вне пунктов пропуска через госграницу. Стратегия принята во исполнение обязательств Украины по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС. Сама стратегия в ее первоначальном виде была разработана и утверждена правительство Украины в июле 2019 года.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. По данным ООН, его жертвами стали около 13 тыс. человек. Переговоры по урегулированию конфликта ведет трехсторонняя контактная группа. В начале февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть пять сценариев урегулирования конфликта в Донбассе.

О попытках урегулирования ситуации в регионе — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».