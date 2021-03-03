Японский миллиардер дал турполету к Луне второй шанс

Японский миллиардер объявил о наборе команды для путешествия в космос. Юсаку Маэдзава выкупил все 12 мест на корабле Space X, чтобы совершить первый туристический полет к Луне в 2023 году. Восемь мест он отдаст людям, которые пройдут специальный отбор. Прием заявок открылся 3 марта. Предприниматель заявил, что ему нужна хорошая команда. Раньше он уже искал спутников для полета, но только среди молодых женщин. Какие условия японец поставил на этот раз? И так ли просто будет попасть на борт космического корабля? Расскажет Илья Сизов.

Холостяку и предпринимателю Юсаку Маэдзава 45, последние три года он готовится стать первым космическим туристом Space X. Именно его на эту роль выбрал глава компании Илон Маск. Маэдзава — один из самых состоятельных жителей Японии, он основал интернет-сайт Zozo, на котором можно заказать модную одежду по индивидуальным меркам. Forbes оценивает состояние предпринимателя в $3 млрд. Сколько денег он потратил на то, чтобы выкупить все места на Space X, неизвестно. Илон Маск ранее говорил, что стоимость одного билета будет примерно равна расходам NASA на доставку астронавтов к МКС — а это около $70 млн.

Первичный отбор заявок от желающих присоединиться к миллиардеру пройдет уже в конце марта, рассказал старший корреспондент ТАСС в Японии Игорь Беляев: «Подача заявки осуществляется до 14 марта на специальном сайте, первичный просмотр заявок должен пройти 21 марта.

Прошедших первоначальный отбор ждет онлайн-интервью, а окончательное решение, как и начало прохождения медицинских проверок, намечено на конец мая этого года.

Все расходы Маэдзава, который уже выкупил все места на этом первом рейсе, конечно же, берет на себя. В прошлом году он уже пытался схожим путем найти себе девушку, с которой бы прокатился на SpaceX до Луны. Миллиардер планировал создать нечто похожее на реалити-шоу, однако по неназванным личным причинам Маэдзава в итоге отказался от этой затеи».

Бизнесмен искал для путешествия в космос девушку старше 20 лет, которая была бы яркой личностью, хотела наслаждаться жизнью и была бы всегда позитивной. За две недели заявки подали почти 30 тыс. женщин со всего мира. Миллиардер обещал, что вместе с будущей избранницей они прокричат о своей любви на весь космос. Что-то пошло не так, конкурс для женщин отменили, а Маэдзава извинился за свое «эгоцентричное решение». На этот раз требований к претендентам всего два: первое — человек должен рассказать о себе и объяснить, как полет на Луну поможет ему сделать нечто большее для общества. Второе — он должен быть готов к работе в команде и поддерживать ее членов. Никаких ограничений по полу или возрасту нет.

Однако этих требований, конечно же, недостаточно, чтобы взойти на борт космического корабля, отмечает доктор медицинских наук, спортивный психолог Вадим Гущин: «Есть много людей, которые хотят и, может быть, даже могут работать в команде, но они на личностном уровне психологически неустойчивы. Одно совершенно не компенсирует другое, человек может не отвечать индивидуально-психологическим требованиям — это в том числе отсутствие немотивированной тревоги, страхов и так далее. То есть я могу быть неконфликтным, дружелюбным, но если при этом я неустойчив, тревожен, склонен к панике, то в космос дорога закрыта, более того, я буду представлять опасность для других членов экипажа».

Полет к Луне продлится около недели. Юсаку Маэдзава и его команда приблизятся к спутнику на расстоянии в 200 км. Они станут первыми землянами, которые отправятся к Луне за последние полвека, но высаживаться на поверхность команда не будет.